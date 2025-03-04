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Сбербанк оценил ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году - РИА Новости, 04.03.2025
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13:17 04.03.2025 (обновлено: 15:25 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/sberbank-2002952750.html
Сбербанк оценил ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году
Сбербанк оценил ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году - РИА Новости, 04.03.2025
Сбербанк оценил ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году
По оценке Сбербанка, ущерб гражданам РФ от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:17:00+03:00
2025-03-04T15:25:00+03:00
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По оценке Сбербанка, ущерб гражданам РФ от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов."Сейчас мы уже подвели итоги, можем задокументированным образом констатировать, что убытки россиян по направлению телефонного мошенничества составили не менее 295 миллиардов рублей", - сказал он в ходе выступления на совместном совещании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации."Не менее - это ключевое слово, потому что если честно, такая оценка скромная, по нашему видению она значительно выше", - добавил топ-менеджер.Как сообщал Кузнецов в интервью РИА Новости в январе, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать свою работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься. По его словам, позитивными предпосылками в этом направлении являются разрабатываемый пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода.
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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, совет федерации рф, общество
Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Совет Федерации РФ, Общество
Сбербанк оценил ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году

Сбербанк: телефонные мошенники похитили у россиян 295 млрд рублей в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка со смартфоном
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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. По оценке Сбербанка, ущерб гражданам РФ от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Сейчас мы уже подвели итоги, можем задокументированным образом констатировать, что убытки россиян по направлению телефонного мошенничества составили не менее 295 миллиардов рублей", - сказал он в ходе выступления на совместном совещании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
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"Не менее - это ключевое слово, потому что если честно, такая оценка скромная, по нашему видению она значительно выше", - добавил топ-менеджер.
Как сообщал Кузнецов в интервью РИА Новости в январе, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать свою работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься. По его словам, позитивными предпосылками в этом направлении являются разрабатываемый пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода.
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