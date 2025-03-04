https://ria.ru/20250304/samozapret-2002883772.html

Эксперты рассказали, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты

Эксперты рассказали, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты - РИА Новости, 04.03.2025

Эксперты рассказали, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты

Мошенники могут попытаться обойти механизм самозапрета на кредиты и займы с помощью различных методов социальной инженерии, например, притвориться сотрудником... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T06:14:00+03:00

2025-03-04T06:14:00+03:00

2025-03-04T06:45:00+03:00

александра пожарская

эксперт ра

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мошенники могут попытаться обойти механизм самозапрета на кредиты и займы с помощью различных методов социальной инженерии, например, притвориться сотрудником "Госуслуг" и предложить помощь в установлении самозапрета, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы вступил в силу с 1 марта. Закон разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. "Мы прогнозируем, что в марте телефонные мошенники будут представляться "сотрудниками Госуслуг" и предлагать помощь в подключении самозапрета, будут врать, что на жертву наложено самоограничение, необходимо досрочно погасить все обязательства и предлагать помощь в снятии самозапрета", - считает эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков" и платформы "Мошеловка" Александра Пожарская. Эксперт отметила, что версий обмана множество и все они будут сводиться к получению кода из СМС для завладения доступом в личный кабинет на портале "Госуслуг". "Очевидно, такие манипуляции мошенников направлены на дискредитацию инструмента самоограничения и призваны вызвать социальную напряжённость. Однако мы считаем, что это лишнее подтверждение правильности этого инструмента", - сказала Пожарская. Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, считает что мошенники вероятно попытаются обойти механизм самозапрета с помощью так называемой социальной инженерии, когда злоумышленник попытается убедить гражданина снять его, а затем оформить займ и передать мошеннику. "Однако с введением замозапрета риски кредитного мошенничества все же должны ощутимо сократиться", - считает Додонов. "Касательно обхода самозапрета с помощью мошеннических схем, можно отметить, что могут возникать случаи, когда методами социальной инженерии под разными предлогами жертву будут убеждать добровольно снять самозапрет и впоследствии оформлять займы", - выразил аналогичное мнение ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Алексей Кирюхин. В понедельник Минцифры сообщило, что около 1,7 миллиона россиян установили самозапрет на кредиты через "Госуслуги" за первые два дня работы, средний возраст заявителя составил 53 года.

https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001617792.html

https://realty.ria.ru/20250224/minstroj-2001323348.html

https://ria.ru/20250222/moshennichestvo-2001009047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александра пожарская, эксперт ра