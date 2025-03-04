https://ria.ru/20250304/putin-2003077244.html
Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора
Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора - РИА Новости, 04.03.2025
Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с и. о. губернатора Новгородской области Александром Дроновым. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T22:32:00+03:00
2025-03-04T22:32:00+03:00
2025-03-04T22:36:00+03:00
владимир путин
новгородская область
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с и. о. губернатора Новгородской области Александром Дроновым.Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов.
https://ria.ru/20250304/vrio-2003077395.html
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владимир путин, новгородская область, россия
Владимир Путин, Новгородская область, Россия
Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора
Путин начал встречу с и. о. губернатора Новгородской области Дроновым