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Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора - РИА Новости, 04.03.2025
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22:32 04.03.2025 (обновлено: 22:36 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/putin-2003077244.html
Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора
Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора - РИА Новости, 04.03.2025
Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с и. о. губернатора Новгородской области Александром Дроновым. РИА Новости, 04.03.2025
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владимир путин
новгородская область
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с и. о. губернатора Новгородской области Александром Дроновым.Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов.
https://ria.ru/20250304/vrio-2003077395.html
новгородская область
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владимир путин, новгородская область, россия
Владимир Путин, Новгородская область, Россия
Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора

Путин начал встречу с и. о. губернатора Новгородской области Дроновым

© Фото : Александр Дронов/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Александр Дронов/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с и. о. губернатора Новгородской области Александром Дроновым.
Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов.
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области
Вчера, 22:36
 
Владимир ПутинНовгородская областьРоссия
 
 
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