https://ria.ru/20250304/putin-2003077244.html

Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора

Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора - РИА Новости, 04.03.2025

Путин начал встречу с и. о. новгородского губернатора

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с и. о. губернатора Новгородской области Александром Дроновым. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T22:32:00+03:00

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владимир путин

новгородская область

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с и. о. губернатора Новгородской области Александром Дроновым.Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов.

https://ria.ru/20250304/vrio-2003077395.html

новгородская область

россия

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2025

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владимир путин, новгородская область, россия