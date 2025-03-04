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В Кремле прокомментировали подготовку визита Путина в Турцию - РИА Новости, 04.03.2025
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01:46 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/putin-2002871352.html
В Кремле прокомментировали подготовку визита Путина в Турцию
В Кремле прокомментировали подготовку визита Путина в Турцию - РИА Новости, 04.03.2025
В Кремле прокомментировали подготовку визита Путина в Турцию
Пока конкретных договоренностей по визиту президента России Владимира Путина в Турцию нет, хотя есть действующие приглашения от обеих сторон, сообщил РИА... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T01:46:00+03:00
2025-03-04T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пока конкретных договоренностей по визиту президента России Владимира Путина в Турцию нет, хотя есть действующие приглашения от обеих сторон, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли подготовка визита Путина в Турцию. Пресс-секретарь главы государства также отметил состоявшийся визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Турцию. "Очень успешный визит Матвиенко был на прошлой неделе, продуктивные контакты (идут - ред.) на уровне министров иностранных дел. Поэтому общение идет, но на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение… И (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана – приехать к нам, и нам - приехать в Турцию", - сказал Песков.
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политика, турция, россия, дмитрий песков, владимир путин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Турция, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
В Кремле прокомментировали подготовку визита Путина в Турцию

Песков: конкретных договоренностей по визиту Путина в Турцию пока нет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пока конкретных договоренностей по визиту президента России Владимира Путина в Турцию нет, хотя есть действующие приглашения от обеих сторон, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока каких-то нет конкретных договоренностей, наш диалог продолжается интенсивно на всех уровнях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли подготовка визита Путина в Турцию.
Пресс-секретарь главы государства также отметил состоявшийся визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Турцию.
"Очень успешный визит Матвиенко был на прошлой неделе, продуктивные контакты (идут - ред.) на уровне министров иностранных дел. Поэтому общение идет, но на высшем уровне пока четких договоренностей нет, хотя есть действующее приглашение… И (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана – приехать к нам, и нам - приехать в Турцию", - сказал Песков.
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ПолитикаТурцияРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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