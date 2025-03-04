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Матвиенко предложила сделать премию "По зову женского сердца" ежегодной - РИА Новости, 04.03.2025
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14:03 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/premiya-2002967095.html
Матвиенко предложила сделать премию "По зову женского сердца" ежегодной
Матвиенко предложила сделать премию "По зову женского сердца" ежегодной - РИА Новости, 04.03.2025
Матвиенко предложила сделать премию "По зову женского сердца" ежегодной
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать премию "По зову женского сердца" ежегодной. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:03:00+03:00
2025-03-04T14:03:00+03:00
общество
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать премию "По зову женского сердца" ежегодной. "Для того чтобы как можно больше людей узнавало о таких выдающихся женщинах, предлагаю сделать нашу премию "По зову женского сердца" ежегодной и по уже сложившейся традиции вручать ее в первые дни весны – накануне 8 Марта. Уверена, вы меня поддержите", - сказала Матвиенко в ходе церемонии награждения премии. Председатель СФ отметила, что премия является символом "уважения и признательности женщинам из разных уголков России, которые, невзирая ни на какие трудности, порой рискуя собственной жизнью, помогают ближним". "В этом году все лауреаты премии представляют медицинское сообщество. Своим трудом, талантом, самоотверженностью они творят настоящие чудеса. Их работа – это сочетание профессионализма, человечности и душевной теплоты. Среди лауреатов женщины, которые под вражескими обстрелами спасали раненых в Белгородской области и доставляли медикаменты в прифронтовые города. Настоящие подвижники, работающие в отдаленных районах Заполярья. Онкологи, которые открывают новые методы лечения рака и дарят надежду на выздоровление для тысяч пациентов. А также женщины, ведущие важную общественную работу по сохранению памяти о врачах-участниках Великой Отечественной войны", - рассказала политик. По словам Матвиенко, таких "неравнодушных, бескорыстных и действительно героических женщин" в России многие тысячи. "Они есть в каждом регионе, в каждом городе, в каждом поселке. На них во все времена держалась наша страна. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваше милосердие, за готовность прийти на помощь, за все ваши добрые дела", - подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20250304/putin-2002913597.html
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общество, россия, белгородская область, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Белгородская область, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила сделать премию "По зову женского сердца" ежегодной

Матвиенко призвала проводить премию "По зову женского сердца" каждый год в марте

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко делает заявление для прессы по итогам встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко делает заявление для прессы по итогам встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко делает заявление для прессы по итогам встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем в Анкаре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать премию "По зову женского сердца" ежегодной.
"Для того чтобы как можно больше людей узнавало о таких выдающихся женщинах, предлагаю сделать нашу премию "По зову женского сердца" ежегодной и по уже сложившейся традиции вручать ее в первые дни весны – накануне 8 Марта. Уверена, вы меня поддержите", - сказала Матвиенко в ходе церемонии награждения премии.
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Председатель СФ отметила, что премия является символом "уважения и признательности женщинам из разных уголков России, которые, невзирая ни на какие трудности, порой рискуя собственной жизнью, помогают ближним".
"В этом году все лауреаты премии представляют медицинское сообщество. Своим трудом, талантом, самоотверженностью они творят настоящие чудеса. Их работа – это сочетание профессионализма, человечности и душевной теплоты. Среди лауреатов женщины, которые под вражескими обстрелами спасали раненых в Белгородской области и доставляли медикаменты в прифронтовые города. Настоящие подвижники, работающие в отдаленных районах Заполярья. Онкологи, которые открывают новые методы лечения рака и дарят надежду на выздоровление для тысяч пациентов. А также женщины, ведущие важную общественную работу по сохранению памяти о врачах-участниках Великой Отечественной войны", - рассказала политик.
По словам Матвиенко, таких "неравнодушных, бескорыстных и действительно героических женщин" в России многие тысячи.
"Они есть в каждом регионе, в каждом городе, в каждом поселке. На них во все времена держалась наша страна. Я хочу сказать вам огромное спасибо за ваше милосердие, за готовность прийти на помощь, за все ваши добрые дела", - подчеркнула парламентарий.
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