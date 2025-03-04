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В Ленинградской области пройдет "Бессмертный полк"
В Ленинградской области пройдет "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.03.2025
В Ленинградской области пройдет "Бессмертный полк"
Шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в очном формате на главных улицах городов и поселков РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:13:00+03:00
2025-03-04T17:13:00+03:00
2025-03-04T17:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинградская область
александр дрозденко
россия
день победы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в очном формате на главных улицах городов и поселков Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Девятого мая "Бессмертный полк" в очном формате проведем на главных улицах каждого города и поселка Ленинградской области", - написал он в своем Telegram-канале.Дрозденко сообщил, что на заседании антитеррористической комиссии поручил начать подготовку мер по обеспечению безопасности во время шествий в каждом населенном пункте.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Россия, День Победы
В Ленинградской области пройдет "Бессмертный полк"
На улицах городов и поселков Ленинградской области пройдет "Бессмертный полк"