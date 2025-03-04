https://ria.ru/20250304/polk-2003019751.html

В Ленинградской области пройдет "Бессмертный полк"

В Ленинградской области пройдет "Бессмертный полк" - РИА Новости, 04.03.2025

В Ленинградской области пройдет "Бессмертный полк"

Шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в очном формате на главных улицах городов и поселков РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T17:13:00+03:00

2025-03-04T17:13:00+03:00

2025-03-04T17:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

ленинградская область

александр дрозденко

россия

день победы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2025 года, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в очном формате на главных улицах городов и поселков Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."Девятого мая "Бессмертный полк" в очном формате проведем на главных улицах каждого города и поселка Ленинградской области", - написал он в своем Telegram-канале.Дрозденко сообщил, что на заседании антитеррористической комиссии поручил начать подготовку мер по обеспечению безопасности во время шествий в каждом населенном пункте.

https://ria.ru/20250304/peskov-2002935771.html

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общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, ленинградская область, александр дрозденко, россия, день победы