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В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:56 04.03.2025 (обновлено: 17:59 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/peterburg-2003034364.html
В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы
В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.03.2025
В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы
Исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут в Санкт-Петербурге, сообщила... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:56:00+03:00
2025-03-04T17:59:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
сзфо
александр беглов
александр гуцан
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросу подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. Отмечается, что в ходе обсуждения вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности в майские праздничные дни 2025 года, Беглов отметил, что городским планом в полном объеме предусмотрено оказание содействия правоохранительным органам, взаимодействие с территориальными органами федеральных органов власти и организаторами торжественных мероприятий. "В дни празднования юбилея Победы в Петербурге запланировано проведение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности. Город примет исчерпывающие меры. Сделаем все необходимое, чтобы о великом празднике у всех остались только теплые и светлые воспоминания", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Во время подготовки и проведения парада на Дворцовой площади, в местах проведения массовых мероприятий будут установлены металлические ограждения, арочные металлодетекторы, мобильные досмотровые комплексы, противотаранные устройства и большегрузная техника. Дополнительно планируется привлечение сотрудников частных охранных предприятий. Город также окажет содействие в обеспечении пожарной безопасности. Девятого мая утром состоится военный парад на Дворцовой площади. В 14.30 по Невскому проспекту от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно проследуют 50 ретроавтомобилей с ветеранами войны и участниками СВО. В 16.00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. Вечером 9 мая в Северной столице запланирован праздничный артиллерийский салют.
https://ria.ru/20250304/peskov-2002936365.html
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общество, санкт-петербург, россия, сзфо, александр беглов, александр гуцан
Общество, Санкт-Петербург, Россия, СЗФО, Александр Беглов, Александр Гуцан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы

Беглов: в Петербурге примут исчерпывающие меры безопасности к 80-летию Победы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросу подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.
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Отмечается, что в ходе обсуждения вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности в майские праздничные дни 2025 года, Беглов отметил, что городским планом в полном объеме предусмотрено оказание содействия правоохранительным органам, взаимодействие с территориальными органами федеральных органов власти и организаторами торжественных мероприятий.
"В дни празднования юбилея Победы в Петербурге запланировано проведение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности. Город примет исчерпывающие меры. Сделаем все необходимое, чтобы о великом празднике у всех остались только теплые и светлые воспоминания", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Во время подготовки и проведения парада на Дворцовой площади, в местах проведения массовых мероприятий будут установлены металлические ограждения, арочные металлодетекторы, мобильные досмотровые комплексы, противотаранные устройства и большегрузная техника. Дополнительно планируется привлечение сотрудников частных охранных предприятий. Город также окажет содействие в обеспечении пожарной безопасности.
Девятого мая утром состоится военный парад на Дворцовой площади. В 14.30 по Невскому проспекту от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно проследуют 50 ретроавтомобилей с ветеранами войны и участниками СВО. В 16.00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. Вечером 9 мая в Северной столице запланирован праздничный артиллерийский салют.
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