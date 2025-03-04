https://ria.ru/20250304/peterburg-2003034364.html
В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы
В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы - РИА Новости, 04.03.2025
В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы
Исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут в Санкт-Петербурге, сообщила... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T17:56:00+03:00
2025-03-04T17:56:00+03:00
2025-03-04T17:59:00+03:00
общество
санкт-петербург
россия
сзфо
александр беглов
александр гуцан
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916162062_0:0:3100:1744_1920x0_80_0_0_d1670ef91658679e388f8a80b83b407a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросу подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. Отмечается, что в ходе обсуждения вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности в майские праздничные дни 2025 года, Беглов отметил, что городским планом в полном объеме предусмотрено оказание содействия правоохранительным органам, взаимодействие с территориальными органами федеральных органов власти и организаторами торжественных мероприятий. "В дни празднования юбилея Победы в Петербурге запланировано проведение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности. Город примет исчерпывающие меры. Сделаем все необходимое, чтобы о великом празднике у всех остались только теплые и светлые воспоминания", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Во время подготовки и проведения парада на Дворцовой площади, в местах проведения массовых мероприятий будут установлены металлические ограждения, арочные металлодетекторы, мобильные досмотровые комплексы, противотаранные устройства и большегрузная техника. Дополнительно планируется привлечение сотрудников частных охранных предприятий. Город также окажет содействие в обеспечении пожарной безопасности. Девятого мая утром состоится военный парад на Дворцовой площади. В 14.30 по Невскому проспекту от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно проследуют 50 ретроавтомобилей с ветеранами войны и участниками СВО. В 16.00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. Вечером 9 мая в Северной столице запланирован праздничный артиллерийский салют.
https://ria.ru/20250304/peskov-2002936365.html
https://ria.ru/20250110/pobeda-1993098996.html
санкт-петербург
россия
сзфо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916162062_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_a01e0e93c9c7689a31156730fbfadba1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, россия, сзфо, александр беглов, александр гуцан
Общество, Санкт-Петербург, Россия, СЗФО, Александр Беглов, Александр Гуцан, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Петербурге примут необходимые меры безопасности к 80-летию Победы
Беглов: в Петербурге примут исчерпывающие меры безопасности к 80-летию Победы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне примут в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросу подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.
Отмечается, что в ходе обсуждения вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности в майские праздничные дни 2025 года, Беглов отметил, что городским планом в полном объеме предусмотрено оказание содействия правоохранительным органам, взаимодействие с территориальными органами федеральных органов власти и организаторами торжественных мероприятий.
"В дни празднования юбилея Победы в Петербурге запланировано проведение полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности. Город примет исчерпывающие меры. Сделаем все необходимое, чтобы о великом празднике у всех остались только теплые и светлые воспоминания", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Во время подготовки и проведения парада на Дворцовой площади, в местах проведения массовых мероприятий будут установлены металлические ограждения, арочные металлодетекторы, мобильные досмотровые комплексы, противотаранные устройства и большегрузная техника. Дополнительно планируется привлечение сотрудников частных охранных предприятий. Город также окажет содействие в обеспечении пожарной безопасности.
Девятого мая утром состоится военный парад на Дворцовой площади. В 14.30 по Невскому проспекту от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно проследуют 50 ретроавтомобилей с ветеранами войны и участниками СВО. В 16.00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. Вечером 9 мая в Северной столице запланирован праздничный артиллерийский салют.