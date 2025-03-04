В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде
В Петербурге возбудили дело против женщины, оставившей годовалую дочь в подъезде
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Санкт-Петербурга, оставившей свою годовалую дочь в подъезде дома, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Сообщение о том, что на лестничной площадке 6-го этажа одного из домов по 5-й линии Васильевского острова обнаружена коляска с младенцем, но никого из родителей рядом нет, поступило в полицию 3 марта.
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"Прибывшие полицейские вызвали на место бригаду скорой помощи и передали годовалую девочку медикам. Проведя комплекс проверочных мероприятий, полицейские обнаружили мать девочки в одном из заведений общепита на Среднем проспекте Васильевского острова. Ею оказалась 20-летняя жительница Выборгского района Петербурга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка ранее уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию своей дочери. Сотрудникам полиции она заявила, что не хочет больше заниматься воспитанием ребенка, поэтому попросила двух своих 16-летних знакомых откатить коляску с девочкой к какому-нибудь жилому дому и оставить там.
В отношении молодой матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ребенок в настоящее время находится в детской больнице.
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