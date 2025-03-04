https://ria.ru/20250304/peterburg-2002986988.html

В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде

В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде - РИА Новости, 04.03.2025

В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Санкт-Петербурга, оставившей свою годовалую дочь в подъезде дома, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T15:24:00+03:00

2025-03-04T15:24:00+03:00

2025-03-04T15:24:00+03:00

происшествия

россия

васильевский остров

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Санкт-Петербурга, оставившей свою годовалую дочь в подъезде дома, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Сообщение о том, что на лестничной площадке 6-го этажа одного из домов по 5-й линии Васильевского острова обнаружена коляска с младенцем, но никого из родителей рядом нет, поступило в полицию 3 марта. "Прибывшие полицейские вызвали на место бригаду скорой помощи и передали годовалую девочку медикам. Проведя комплекс проверочных мероприятий, полицейские обнаружили мать девочки в одном из заведений общепита на Среднем проспекте Васильевского острова. Ею оказалась 20-летняя жительница Выборгского района Петербурга", - говорится в сообщении. Отмечается, что девушка ранее уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию своей дочери. Сотрудникам полиции она заявила, что не хочет больше заниматься воспитанием ребенка, поэтому попросила двух своих 16-летних знакомых откатить коляску с девочкой к какому-нибудь жилому дому и оставить там. В отношении молодой матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ребенок в настоящее время находится в детской больнице.

https://ria.ru/20250218/ubijstvo-2000082051.html

https://ria.ru/20250214/moskva-1999425216.html

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происшествия, россия, васильевский остров, санкт-петербург