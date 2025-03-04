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В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде - РИА Новости, 04.03.2025
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15:24 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/peterburg-2002986988.html
В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде
В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде - РИА Новости, 04.03.2025
В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Санкт-Петербурга, оставившей свою годовалую дочь в подъезде дома, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T15:24:00+03:00
2025-03-04T15:24:00+03:00
происшествия
россия
васильевский остров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Санкт-Петербурга, оставившей свою годовалую дочь в подъезде дома, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. Сообщение о том, что на лестничной площадке 6-го этажа одного из домов по 5-й линии Васильевского острова обнаружена коляска с младенцем, но никого из родителей рядом нет, поступило в полицию 3 марта. "Прибывшие полицейские вызвали на место бригаду скорой помощи и передали годовалую девочку медикам. Проведя комплекс проверочных мероприятий, полицейские обнаружили мать девочки в одном из заведений общепита на Среднем проспекте Васильевского острова. Ею оказалась 20-летняя жительница Выборгского района Петербурга", - говорится в сообщении. Отмечается, что девушка ранее уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию своей дочери. Сотрудникам полиции она заявила, что не хочет больше заниматься воспитанием ребенка, поэтому попросила двух своих 16-летних знакомых откатить коляску с девочкой к какому-нибудь жилому дому и оставить там. В отношении молодой матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ребенок в настоящее время находится в детской больнице.
https://ria.ru/20250218/ubijstvo-2000082051.html
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происшествия, россия, васильевский остров, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Васильевский остров, Санкт-Петербург
В Петербурге мать оставила годовалую дочь в подъезде

В Петербурге возбудили дело против женщины, оставившей годовалую дочь в подъезде

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Санкт-Петербурга, оставившей свою годовалую дочь в подъезде дома, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Сообщение о том, что на лестничной площадке 6-го этажа одного из домов по 5-й линии Васильевского острова обнаружена коляска с младенцем, но никого из родителей рядом нет, поступило в полицию 3 марта.
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"Прибывшие полицейские вызвали на место бригаду скорой помощи и передали годовалую девочку медикам. Проведя комплекс проверочных мероприятий, полицейские обнаружили мать девочки в одном из заведений общепита на Среднем проспекте Васильевского острова. Ею оказалась 20-летняя жительница Выборгского района Петербурга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка ранее уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию своей дочери. Сотрудникам полиции она заявила, что не хочет больше заниматься воспитанием ребенка, поэтому попросила двух своих 16-летних знакомых откатить коляску с девочкой к какому-нибудь жилому дому и оставить там.
В отношении молодой матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности), она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ребенок в настоящее время находится в детской больнице.
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