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В Петербурге на День Победы проведут военный парад - РИА Новости, 04.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:31 04.03.2025 (обновлено: 16:32 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/parad-2003008985.html
В Петербурге на День Победы проведут военный парад
В Петербурге на День Победы проведут военный парад - РИА Новости, 04.03.2025
В Петербурге на День Победы проведут военный парад
Военный парад и праздничный артиллерийский салют запланированы в Санкт-Петербурге 9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T16:31:00+03:00
2025-03-04T16:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
александр гуцан
александринский театр
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Военный парад и праздничный артиллерийский салют запланированы в Санкт-Петербурге 9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросу подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана. По словам Беглова, программу наиболее крупных мероприятий к юбилею Победы в Северной столице откроет 20 марта выставка "Великая страна – великая Победа. 1941-1945" в ЦВЗ "Манеж". Она расскажет о подвиге тыла в годы Великой Отечественной войны, о вкладе в Победу промышленности, науки и культуры. С 27 апреля по 1 мая пройдет 30-й съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников. Он соберет более 100 представителей регионов России и других государств. 8 мая состоится торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. Ожидаются 75 делегаций – представители органов власти, общественных и религиозных организаций. Общее число участников превысит 2,5 тысячи человек. Также в этот день почти 3,5 тысячи петербуржцев станут гостями концерта в БКЗ "Октябрьский". "9 мая состоится военный парад на Дворцовой площади. На него приглашены 400 ветеранов Великой Отечественной войны. В полдень будет дан памятный выстрел из орудия Петропавловской крепости. В 14.30 по Невскому проспекту от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно проследуют 50 ретроавтомобилей с ветеранами войны и участниками СВО… В 22.00 запланирован праздничный салют", - говорится в сообщении. В 16.00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. Вечером 9 мая на сцене Александринского театра состоится особая премьера. Театр Музыкальной комедии и Александринский театр представят совместную театрализованную программу "Дорога к жизни" с участием артистов – жителей блокадного Ленинграда. Спектакль расскажет об истории легендарного театра Музкомедии. За период блокады театр принял более 1,3 миллионов зрителей и представил 16 новых постановок. После попадания снаряда в соседний дом с декабря 1941 года театр работал на сцене Александринки. В течение всего Дня Победы в Северной столице будут гореть факелы на Ростральных колоннах. Зданиях в разных районах города украсят тематические световые проекции. В юбилейные дни будет также включен особый режим подсветки Дворцового и Троицкого мостов. Районные администрации проведут акции "Парад у дома ветерана" и "Фронтовые бригады". Военнослужащие и юнармейцы пройдут торжественным маршем перед социальными учреждениями в Павловске и на Крестовском острове, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250228/serbija-2002255903.html
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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, александр гуцан, александринский театр, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, день победы. подготовка к празднику
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Александр Гуцан, Александринский театр, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, День Победы. Подготовка к празднику
В Петербурге на День Победы проведут военный парад

В Петербурге на День Победы планируют военный парад и артиллерийский салют

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкРепетиция военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Репетиция военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Репетиция военного парада, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Военный парад и праздничный артиллерийский салют запланированы в Санкт-Петербурге 9 мая, в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе по вопросу подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи под председательством полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.
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Сербия направит почетный караул на парад Победы в Москве, сообщил источник
28 февраля, 16:37
По словам Беглова, программу наиболее крупных мероприятий к юбилею Победы в Северной столице откроет 20 марта выставка "Великая страна – великая Победа. 1941-1945" в ЦВЗ "Манеж". Она расскажет о подвиге тыла в годы Великой Отечественной войны, о вкладе в Победу промышленности, науки и культуры. С 27 апреля по 1 мая пройдет 30-й съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников. Он соберет более 100 представителей регионов России и других государств.
8 мая состоится торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище. Ожидаются 75 делегаций – представители органов власти, общественных и религиозных организаций. Общее число участников превысит 2,5 тысячи человек. Также в этот день почти 3,5 тысячи петербуржцев станут гостями концерта в БКЗ "Октябрьский".
"9 мая состоится военный парад на Дворцовой площади. На него приглашены 400 ветеранов Великой Отечественной войны. В полдень будет дан памятный выстрел из орудия Петропавловской крепости. В 14.30 по Невскому проспекту от Дворцовой площади до площади Восстания и обратно проследуют 50 ретроавтомобилей с ветеранами войны и участниками СВО… В 22.00 запланирован праздничный салют", - говорится в сообщении.
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Вчера, 13:27
В 16.00 начнется праздничная программа на Дворцовой площади. Вечером 9 мая на сцене Александринского театра состоится особая премьера. Театр Музыкальной комедии и Александринский театр представят совместную театрализованную программу "Дорога к жизни" с участием артистов – жителей блокадного Ленинграда. Спектакль расскажет об истории легендарного театра Музкомедии. За период блокады театр принял более 1,3 миллионов зрителей и представил 16 новых постановок. После попадания снаряда в соседний дом с декабря 1941 года театр работал на сцене Александринки.
В течение всего Дня Победы в Северной столице будут гореть факелы на Ростральных колоннах. Зданиях в разных районах города украсят тематические световые проекции. В юбилейные дни будет также включен особый режим подсветки Дворцового и Троицкого мостов.
Районные администрации проведут акции "Парад у дома ветерана" и "Фронтовые бригады". Военнослужащие и юнармейцы пройдут торжественным маршем перед социальными учреждениями в Павловске и на Крестовском острове, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловАлександр ГуцанАлександринский театр80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыДень Победы. Подготовка к празднику
 
 
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