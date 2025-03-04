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Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
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11:34 04.03.2025 (обновлено: 14:14 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/oborona-2002925633.html
Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине
Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025
Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый механизм кредитов, который позволит не только нарастить оборонные расходы стран союза, но и... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:34:00+03:00
2025-03-04T14:14:00+03:00
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый механизм кредитов, который позволит не только нарастить оборонные расходы стран союза, но и значительно увеличить военные поставки на Украину."Я предлагаю новый механизм. Мы предоставляем государствам-членам кредиты на сумму 150 миллиардов евро для инвестиций в оборону. По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе. И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности. Это поможет государствам-членам объединить спрос и осуществлять совместные закупки. И конечно, с помощью этого оборудования государства-члены могут значительно усилить свою поддержку Украины, включая немедленную поставку военной техники для Украины", — сказала она.Кроме того, фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону на полтора процента от ВВП. По ее словам, это дополнительно даст почти 650 миллиардов евро в течение четырех лет.Такие расходы на оборону повлекут за собой послабления в финансовой дисциплине стран Евросоюза, обязанных придерживаться строгих бюджетных правил в рамках пакта стабильности и развития, отметила глава ЕК.Она подчеркнула, что ее план по перевооружению Европы может мобилизовать в ближайшие четыре года около 800 миллиардов евро инвестиций.Свои предложения фон дер Ляйен направила в специальном письме перед саммитом ЕС, который назначен на 6 марта и будет посвящен Украине и безопасности в Европе.Вопрос об увеличении расходов европейских стран на оборону и помощь Украине возник на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Киевом.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что киевские власти демонстрируют приверженность мирным переговорам.Поводом для такого решения стал скандал, разгоревшийся в Белом доме 28 февраля во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html
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еврокомиссия, евросоюз, в мире
Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине

Глава ЕК предложила увеличить расходы на оборону стран ЕС на 1,5 процента ВВП

© Mindaugas KulbisРазгрузка БМП Marder
Разгрузка БМП Marder - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый механизм кредитов, который позволит не только нарастить оборонные расходы стран союза, но и значительно увеличить военные поставки на Украину.
"Я предлагаю новый механизм. Мы предоставляем государствам-членам кредиты на сумму 150 миллиардов евро для инвестиций в оборону. По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе. И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности. Это поможет государствам-членам объединить спрос и осуществлять совместные закупки. И конечно, с помощью этого оборудования государства-члены могут значительно усилить свою поддержку Украины, включая немедленную поставку военной техники для Украины", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Европа породила Зеленского — и он ее убьет
Вчера, 08:00
Кроме того, фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону на полтора процента от ВВП. По ее словам, это дополнительно даст почти 650 миллиардов евро в течение четырех лет.
Такие расходы на оборону повлекут за собой послабления в финансовой дисциплине стран Евросоюза, обязанных придерживаться строгих бюджетных правил в рамках пакта стабильности и развития, отметила глава ЕК.
Она подчеркнула, что ее план по перевооружению Европы может мобилизовать в ближайшие четыре года около 800 миллиардов евро инвестиций.
Свои предложения фон дер Ляйен направила в специальном письме перед саммитом ЕС, который назначен на 6 марта и будет посвящен Украине и безопасности в Европе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
2 марта, 21:40
Вопрос об увеличении расходов европейских стран на оборону и помощь Украине возник на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Киевом.
Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что киевские власти демонстрируют приверженность мирным переговорам.
Поводом для такого решения стал скандал, разгоревшийся в Белом доме 28 февраля во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Далеко не дипломатическая история между США и Европой
3 марта, 10:51
 
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