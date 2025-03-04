https://ria.ru/20250304/oborona-2002925633.html

Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине

Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине - РИА Новости, 04.03.2025

Глава ЕК предложила странам ЕС новый механизм военной помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый механизм кредитов, который позволит не только нарастить оборонные расходы стран союза, но и... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:34:00+03:00

2025-03-04T11:34:00+03:00

2025-03-04T14:14:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый механизм кредитов, который позволит не только нарастить оборонные расходы стран союза, но и значительно увеличить военные поставки на Украину."Я предлагаю новый механизм. Мы предоставляем государствам-членам кредиты на сумму 150 миллиардов евро для инвестиций в оборону. По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе. И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности. Это поможет государствам-членам объединить спрос и осуществлять совместные закупки. И конечно, с помощью этого оборудования государства-члены могут значительно усилить свою поддержку Украины, включая немедленную поставку военной техники для Украины", — сказала она.Кроме того, фон дер Ляйен призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону на полтора процента от ВВП. По ее словам, это дополнительно даст почти 650 миллиардов евро в течение четырех лет.Такие расходы на оборону повлекут за собой послабления в финансовой дисциплине стран Евросоюза, обязанных придерживаться строгих бюджетных правил в рамках пакта стабильности и развития, отметила глава ЕК.Она подчеркнула, что ее план по перевооружению Европы может мобилизовать в ближайшие четыре года около 800 миллиардов евро инвестиций.Свои предложения фон дер Ляйен направила в специальном письме перед саммитом ЕС, который назначен на 6 марта и будет посвящен Украине и безопасности в Европе.Вопрос об увеличении расходов европейских стран на оборону и помощь Украине возник на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Киевом.Минувшей ночью телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что киевские власти демонстрируют приверженность мирным переговорам.Поводом для такого решения стал скандал, разгоревшийся в Белом доме 28 февраля во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц позже заявил, что Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским, но только если тот пересмотрит свою позицию, принесет извинения и выразит готовность подписать сделку по полезным ископаемым и участвовать в мирных переговорах.

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2002843219.html

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

еврокомиссия, евросоюз, в мире