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Супругу Невзорова* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах - РИА Новости, 04.03.2025
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14:48 04.03.2025 (обновлено: 14:57 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/nevzorov-2002980446.html
Супругу Невзорова* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах
Супругу Невзорова* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах - РИА Новости, 04.03.2025
Супругу Невзорова* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах
Супругу иноагента Невзорова* Лидию* суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей за неуказание его статуса у себя в соцсетях, сообщает объединенная... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:48:00+03:00
2025-03-04T14:57:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Супругу иноагента Невзорова* Лидию* суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей за неуказание его статуса у себя в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Лидию Невзорову* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах). Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба. Из протокола следует, что Невзорова в своем Telegram-канале разместила репост публикации мужа без указания на его статус. Ранее ей было направлено письменное предупреждение, обязывающее устранить нарушение, чего Невзорова не сделала. Октябрьский райсуд Петербурга в 2024 году по иску прокурора Санкт-Петербурга признал Невзорова* и его жену Лидию* экстремистским объединением, постановив изъять у них недвижимость, землю и машину. В состав имущества, обращенного в государственную собственность, вошли, в частности, три земельных участка в поселке Лисий Нос в Петербурге общей площадью чуть менее 2,5 тысячи квадратных метров, а также жилой дом, здание и автомобиль Hyundai. Чета Невзоровых* пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
https://ria.ru/20250228/sud-2002156574.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Супругу Невзорова* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах

Супругу Невзорова Лидию оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах

© Фото : соцсетиЛидия Невзорова*
Лидия Невзорова* - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : соцсети
Лидия Невзорова*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Супругу иноагента Невзорова* Лидию* суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей за неуказание его статуса у себя в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Лидию Невзорову* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах). Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
Журналист Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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28 февраля, 11:26
Из протокола следует, что Невзорова в своем Telegram-канале разместила репост публикации мужа без указания на его статус. Ранее ей было направлено письменное предупреждение, обязывающее устранить нарушение, чего Невзорова не сделала.
Октябрьский райсуд Петербурга в 2024 году по иску прокурора Санкт-Петербурга признал Невзорова* и его жену Лидию* экстремистским объединением, постановив изъять у них недвижимость, землю и машину. В состав имущества, обращенного в государственную собственность, вошли, в частности, три земельных участка в поселке Лисий Нос в Петербурге общей площадью чуть менее 2,5 тысячи квадратных метров, а также жилой дом, здание и автомобиль Hyundai. Чета Невзоровых* пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
Семён Трескунов* - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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