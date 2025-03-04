Супругу Невзорова* оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах
Супругу Невзорова Лидию оштрафовали за неисполнение закона об иноагентах
© Фото : соцсетиЛидия Невзорова*
© Фото : соцсети
Лидия Невзорова*. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Супругу иноагента Невзорова* Лидию* суд в Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей за неуказание его статуса у себя в соцсетях, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Лидию Невзорову* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства РФ об иностранных агентах). Суд назначил наказание в виде штрафа в 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба.
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Из протокола следует, что Невзорова в своем Telegram-канале разместила репост публикации мужа без указания на его статус. Ранее ей было направлено письменное предупреждение, обязывающее устранить нарушение, чего Невзорова не сделала.
Октябрьский райсуд Петербурга в 2024 году по иску прокурора Санкт-Петербурга признал Невзорова* и его жену Лидию* экстремистским объединением, постановив изъять у них недвижимость, землю и машину. В состав имущества, обращенного в государственную собственность, вошли, в частности, три земельных участка в поселке Лисий Нос в Петербурге общей площадью чуть менее 2,5 тысячи квадратных метров, а также жилой дом, здание и автомобиль Hyundai. Чета Невзоровых* пыталась оспорить это решение, но безрезультатно.
* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.
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