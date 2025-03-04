https://ria.ru/20250304/moskva-2002913089.html

В Москве в конце мая пройдет международная встреча по безопасности

В Москве в конце мая пройдет международная встреча по безопасности - РИА Новости, 04.03.2025

В Москве в конце мая пройдет международная встреча по безопасности

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в этом году пройдет в Москве в конце мая, сообщил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T10:41:00+03:00

2025-03-04T10:41:00+03:00

2025-03-04T11:59:00+03:00

мьянма

москва

россия

сергей шойгу

мин аун хлайн

безопасность

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в этом году пройдет в Москве в конце мая, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он пригласил к участию в конференции делегацию Мьянмы. "Рассчитываю на участие высокопоставленной мьянманской делегации в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, 27-29 мая в Москве", - сказал Шойгу на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.Секретарь СБ РФ отметил, что во время этой встречи пройдет "очередной раунд консультаций в формате Россия - АСЕАН".Премьер-министр Мьянмы заверил, что представители его страны приедут в Москву на встречу высоких преподавателей, курирующих вопросы безопасности.

https://ria.ru/20250224/shoygu-2001288494.html

мьянма

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мьянма, москва, россия, сергей шойгу, мин аун хлайн, безопасность