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В Москве в конце мая пройдет международная встреча по безопасности - РИА Новости, 04.03.2025
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10:41 04.03.2025 (обновлено: 11:59 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/moskva-2002913089.html
В Москве в конце мая пройдет международная встреча по безопасности
В Москве в конце мая пройдет международная встреча по безопасности - РИА Новости, 04.03.2025
В Москве в конце мая пройдет международная встреча по безопасности
Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в этом году пройдет в Москве в конце мая, сообщил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T10:41:00+03:00
2025-03-04T11:59:00+03:00
мьянма
москва
россия
сергей шойгу
мин аун хлайн
безопасность
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в этом году пройдет в Москве в конце мая, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Он пригласил к участию в конференции делегацию Мьянмы. "Рассчитываю на участие высокопоставленной мьянманской делегации в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, 27-29 мая в Москве", - сказал Шойгу на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.Секретарь СБ РФ отметил, что во время этой встречи пройдет "очередной раунд консультаций в формате Россия - АСЕАН".Премьер-министр Мьянмы заверил, что представители его страны приедут в Москву на встречу высоких преподавателей, курирующих вопросы безопасности.
https://ria.ru/20250224/shoygu-2001288494.html
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мьянма, москва, россия, сергей шойгу, мин аун хлайн, безопасность
Мьянма, Москва, Россия, Сергей Шойгу, Мин Аун Хлайн, Безопасность
В Москве в конце мая пройдет международная встреча по безопасности

Шойгу: в Москве 27-29 мая пройдет международная встреча по безопасности

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в этом году пройдет в Москве в конце мая, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он пригласил к участию в конференции делегацию Мьянмы.
"Рассчитываю на участие высокопоставленной мьянманской делегации в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, 27-29 мая в Москве", - сказал Шойгу на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.
Секретарь СБ РФ отметил, что во время этой встречи пройдет "очередной раунд консультаций в формате Россия - АСЕАН".
Премьер-министр Мьянмы заверил, что представители его страны приедут в Москву на встречу высоких преподавателей, курирующих вопросы безопасности.
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МьянмаМоскваРоссияСергей ШойгуМин Аун ХлайнБезопасность
 
 
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