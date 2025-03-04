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Матвиенко назвала центральные темы в работе Совета по демографии - РИА Новости, 04.03.2025
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14:08 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/matvienko-2002968867.html
Матвиенко назвала центральные темы в работе Совета по демографии
Матвиенко назвала центральные темы в работе Совета по демографии - РИА Новости, 04.03.2025
Матвиенко назвала центральные темы в работе Совета по демографии
Темы здоровья мам и детей, здоровьесбережения займут важное место в работе Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:08:00+03:00
2025-03-04T14:08:00+03:00
общество
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валентина матвиенко
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татьяна голикова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Темы здоровья мам и детей, здоровьесбережения займут важное место в работе Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, возглавит его Матвиенко, ее заместителем будет вице-премьер Татьяна Голикова. "Тема здоровьесбережения займёт важное место и в работе созданного по инициативе главы государства Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Он призван стать центральной площадкой по выработке, обобщению, подготовке предметных предложений в сфере демографии, изучению и распространению лучших региональных практик, направленных на укрепление института семьи и поддержку многодетности", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на форуме "Женщины за здоровое общество". Политик отметила, что ещё одним важным направлением работы Совета станет обсуждение темы заботы о здоровье мам и детей. В частности, по её словам, Совет также будет обсуждать тему репродуктивного здоровья и женщин, и мужчин. "Для каждой женщины, которая уже стала или ещё только собирается стать мамой, необходимо создать условия, чтобы и она сама, и её ребёнок всегда имели возможность получить всестороннюю, квалифицированную медицинскую помощь", - констатировала парламентарий.
https://ria.ru/20250211/initsiativy-1998614268.html
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общество, россия, валентина матвиенко, владимир путин, татьяна голикова, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала центральные темы в работе Совета по демографии

Матвиенко заявила о важности темы здоровьесбережения для Совета по демографии

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Темы здоровья мам и детей, здоровьесбережения займут важное место в работе Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, возглавит его Матвиенко, ее заместителем будет вице-премьер Татьяна Голикова.
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"Тема здоровьесбережения займёт важное место и в работе созданного по инициативе главы государства Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Он призван стать центральной площадкой по выработке, обобщению, подготовке предметных предложений в сфере демографии, изучению и распространению лучших региональных практик, направленных на укрепление института семьи и поддержку многодетности", - сказала Матвиенко в ходе своего выступления на форуме "Женщины за здоровое общество".
Политик отметила, что ещё одним важным направлением работы Совета станет обсуждение темы заботы о здоровье мам и детей. В частности, по её словам, Совет также будет обсуждать тему репродуктивного здоровья и женщин, и мужчин.
"Для каждой женщины, которая уже стала или ещё только собирается стать мамой, необходимо создать условия, чтобы и она сама, и её ребёнок всегда имели возможность получить всестороннюю, квалифицированную медицинскую помощь", - констатировала парламентарий.
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ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинТатьяна ГоликоваСовет Федерации РФ
 
 
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