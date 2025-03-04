https://ria.ru/20250304/matvienko-2002966095.html

Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья"

Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья" - РИА Новости, 04.03.2025

Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создать реестр "территорий здоровья", создаваемых в регионах России. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T14:00:00+03:00

2025-03-04T14:00:00+03:00

2025-03-04T14:07:00+03:00

общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создать реестр "территорий здоровья", создаваемых в регионах России. Во вторник Матвиенко выступила на форуме "Женщины за здоровое общество". "Хочу отметить, что на нашем форуме присутствуют женщины-главы муниципальных образований. Многие из них реализуют в своих городах и поселениях проекты по созданию так называемых "территорий здоровья". Думаю, было бы правильно создать реестр таких территорий. Также предлагаю на площадке Совета Евразийского женского форума выработать всероссийский стандарт этой работы", - сказала Матвиенко. Сенатор также предложила вручить в ходе следующего такого форума премию "По зову женского сердца" главам муниципальных образований, добившихся наиболее высоких результатов в этой сфере. "Сегодня формируется масштабный тренд на здоровьесбережение. И Россия совершенно точно в его авангарде", - заявила политик.

https://ria.ru/20250206/minzdrav-1997690712.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф