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Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья" - РИА Новости, 04.03.2025
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14:00 04.03.2025 (обновлено: 14:07 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/matvienko-2002966095.html
Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья"
Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья" - РИА Новости, 04.03.2025
Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создать реестр "территорий здоровья", создаваемых в регионах России. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T14:00:00+03:00
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общество
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валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создать реестр "территорий здоровья", создаваемых в регионах России. Во вторник Матвиенко выступила на форуме "Женщины за здоровое общество". "Хочу отметить, что на нашем форуме присутствуют женщины-главы муниципальных образований. Многие из них реализуют в своих городах и поселениях проекты по созданию так называемых "территорий здоровья". Думаю, было бы правильно создать реестр таких территорий. Также предлагаю на площадке Совета Евразийского женского форума выработать всероссийский стандарт этой работы", - сказала Матвиенко. Сенатор также предложила вручить в ходе следующего такого форума премию "По зову женского сердца" главам муниципальных образований, добившихся наиболее высоких результатов в этой сфере. "Сегодня формируется масштабный тренд на здоровьесбережение. И Россия совершенно точно в его авангарде", - заявила политик.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья"

Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья" в регионах

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создать реестр "территорий здоровья", создаваемых в регионах России.
Во вторник Матвиенко выступила на форуме "Женщины за здоровое общество".
«
"Хочу отметить, что на нашем форуме присутствуют женщины-главы муниципальных образований. Многие из них реализуют в своих городах и поселениях проекты по созданию так называемых "территорий здоровья". Думаю, было бы правильно создать реестр таких территорий. Также предлагаю на площадке Совета Евразийского женского форума выработать всероссийский стандарт этой работы", - сказала Матвиенко.
Сенатор также предложила вручить в ходе следующего такого форума премию "По зову женского сердца" главам муниципальных образований, добившихся наиболее высоких результатов в этой сфере.
"Сегодня формируется масштабный тренд на здоровьесбережение. И Россия совершенно точно в его авангарде", - заявила политик.
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