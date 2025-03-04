Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья"
Матвиенко предложила создать реестр "территорий здоровья" в регионах
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости создать реестр "территорий здоровья", создаваемых в регионах России.
Во вторник Матвиенко выступила на форуме "Женщины за здоровое общество".
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"Хочу отметить, что на нашем форуме присутствуют женщины-главы муниципальных образований. Многие из них реализуют в своих городах и поселениях проекты по созданию так называемых "территорий здоровья". Думаю, было бы правильно создать реестр таких территорий. Также предлагаю на площадке Совета Евразийского женского форума выработать всероссийский стандарт этой работы", - сказала Матвиенко.
Сенатор также предложила вручить в ходе следующего такого форума премию "По зову женского сердца" главам муниципальных образований, добившихся наиболее высоких результатов в этой сфере.
"Сегодня формируется масштабный тренд на здоровьесбережение. И Россия совершенно точно в его авангарде", - заявила политик.