https://ria.ru/20250304/instrument-2002927182.html

Глава ЕК озвучила план по увеличению оборонных расходов ЕС

Глава ЕК озвучила план по увеличению оборонных расходов ЕС - РИА Новости, 04.03.2025

Глава ЕК озвучила план по увеличению оборонных расходов ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы страны ЕС увеличили расходы на оборону на 1,5%, что дополнительно даст 650 миллиардов евро для европейской... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T11:42:00+03:00

2025-03-04T11:42:00+03:00

2025-03-04T11:57:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы страны ЕС увеличили расходы на оборону на 1,5%, что дополнительно даст 650 миллиардов евро для европейской обороны, страдающей, по мнению Брюсселя, от недофинансирования."Таким образом, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать бюджетные возможности почти на 650 миллиардов евро в течение четырех лет", - сказала фон дер Ляйен.По ее словам, такие расходы на оборону повлекут за собой послабления в финансовой дисциплине стран ЕС, обязанных придерживаться строгих бюджетных правил в рамках пакта стабильности и развития.Она также добавила, что всего ее план по перевооружению Европы может мобилизовать в ближайшие четыре года до 800 миллиардов евро инвестиций в оборону и безопасность сообщества.

https://ria.ru/20250304/rada-2002921450.html

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Варвара Скокшина

украина, еврокомиссия, евросоюз, в мире