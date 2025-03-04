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Глава ЕК озвучила план по увеличению оборонных расходов ЕС - РИА Новости, 04.03.2025
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11:42 04.03.2025 (обновлено: 11:57 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/instrument-2002927182.html
Глава ЕК озвучила план по увеличению оборонных расходов ЕС
Глава ЕК озвучила план по увеличению оборонных расходов ЕС - РИА Новости, 04.03.2025
Глава ЕК озвучила план по увеличению оборонных расходов ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы страны ЕС увеличили расходы на оборону на 1,5%, что дополнительно даст 650 миллиардов евро для европейской... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T11:42:00+03:00
2025-03-04T11:57:00+03:00
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еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы страны ЕС увеличили расходы на оборону на 1,5%, что дополнительно даст 650 миллиардов евро для европейской обороны, страдающей, по мнению Брюсселя, от недофинансирования."Таким образом, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать бюджетные возможности почти на 650 миллиардов евро в течение четырех лет", - сказала фон дер Ляйен.По ее словам, такие расходы на оборону повлекут за собой послабления в финансовой дисциплине стран ЕС, обязанных придерживаться строгих бюджетных правил в рамках пакта стабильности и развития.Она также добавила, что всего ее план по перевооружению Европы может мобилизовать в ближайшие четыре года до 800 миллиардов евро инвестиций в оборону и безопасность сообщества.
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украина, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Глава ЕК озвучила план по увеличению оборонных расходов ЕС

ЕК предложила странам Евросоюза увеличить оборонные расходы на 1,5 процента

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы страны ЕС увеличили расходы на оборону на 1,5%, что дополнительно даст 650 миллиардов евро для европейской обороны, страдающей, по мнению Брюсселя, от недофинансирования.
«
"Таким образом, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать бюджетные возможности почти на 650 миллиардов евро в течение четырех лет", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, такие расходы на оборону повлекут за собой послабления в финансовой дисциплине стран ЕС, обязанных придерживаться строгих бюджетных правил в рамках пакта стабильности и развития.
Она также добавила, что всего ее план по перевооружению Европы может мобилизовать в ближайшие четыре года до 800 миллиардов евро инвестиций в оборону и безопасность сообщества.
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