Глава ЕК озвучила план по увеличению оборонных расходов ЕС
ЕК предложила странам Евросоюза увеличить оборонные расходы на 1,5 процента
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет, чтобы страны ЕС увеличили расходы на оборону на 1,5%, что дополнительно даст 650 миллиардов евро для европейской обороны, страдающей, по мнению Брюсселя, от недофинансирования.
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"Таким образом, если государства-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% от ВВП, это может создать бюджетные возможности почти на 650 миллиардов евро в течение четырех лет", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, такие расходы на оборону повлекут за собой послабления в финансовой дисциплине стран ЕС, обязанных придерживаться строгих бюджетных правил в рамках пакта стабильности и развития.
Она также добавила, что всего ее план по перевооружению Европы может мобилизовать в ближайшие четыре года до 800 миллиардов евро инвестиций в оборону и безопасность сообщества.