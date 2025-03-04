https://ria.ru/20250304/gutsul-2003054921.html

Гуцул обвинила власти Молдавии в давлении на нее

Гуцул обвинила власти Молдавии в давлении на нее - РИА Новости, 04.03.2025

Гуцул обвинила власти Молдавии в давлении на нее

Глава Гагузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти республики давят на нее, используя сфабрикованные дела и репрессии по отношению к РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T19:22:00+03:00

2025-03-04T19:22:00+03:00

2025-03-04T19:23:00+03:00

в мире

молдавия

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евгения гуцул

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майя санду

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КИШИНЕВ, 4 мар - РИА Новости. Глава Гагузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти республики давят на нее, используя сфабрикованные дела и репрессии по отношению к ее сторонникам. "Режим теряет контроль и превращает страх в главный инструмент власти. Против меня развёрнута беспрецедентная кампания давления, фабрикуются уголовные дела, подвергаются репрессиям мои сторонники. Это не борьба только со мной — это попытка уничтожить голос всей Гагаузии и всякое инакомыслие в Молдавии", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее словам, вместо диалога и решения реальных проблем власти выбирают преследования и политические расправы. "Но этот путь ведет лишь к изоляции и краху. Мир стремительно меняется, и история всегда ставит все на свои места. Мы не отступим. Мы будем бороться за правду, за наши права, за Гагаузию", - подчеркнула Гуцул. Ранее спикеру Народного собрания (парламента - ред.) Гагаузии Дмитрию Константинову не позволили выехать за пределы Молдавии для лечения. Ранее Константинов заявлял, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от него обеспечить отставку главы автономии Евгении Гуцул. Также в аэропорту Кишинева по указанию властей задерживали заместителя Гуцул Виктора Петрова. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250215/gutsul-1999568994.html

https://ria.ru/20250222/gagauziya-2000984201.html

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кишинев

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, дмитрий константинов, майя санду, россия