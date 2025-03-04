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В Госдуме рассказали об упрощении регистрации иностранных компаний в ФНС - РИА Новости, 04.03.2025
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13:22 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/fns-2002954750.html
В Госдуме рассказали об упрощении регистрации иностранных компаний в ФНС
В Госдуме рассказали об упрощении регистрации иностранных компаний в ФНС - РИА Новости, 04.03.2025
В Госдуме рассказали об упрощении регистрации иностранных компаний в ФНС
Часть обязанностей зарубежных фирм при постановке на учет в Федеральную налоговую службу России будет передана банкам, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T13:22:00+03:00
2025-03-04T13:22:00+03:00
экономика
россия
сергей гаврилов
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
кпрф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Часть обязанностей зарубежных фирм при постановке на учет в Федеральную налоговую службу России будет передана банкам, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). Гаврилов отметил, что министерство финансов России в настоящее время обсуждает законопроект, которым предлагается передать банкам обязанность по подаче заявления о постановке на учет в ФНС иностранных организаций. "Разработанный законопроект предусматривает передачу банкам обязанности по подаче заявления о постановке на налоговый учет иностранных организаций, открывающих счета в России", - сказал Гаврилов. Он отметил, что таким образом компании освобождаются от необходимости самостоятельного взаимодействия с налоговыми органами на этом этапе, в случае принятия данной инициативы при открытии счета банк будет направлять электронное заявление, а налоговый орган в течение пяти дней принимать решение и выдавать соответствующее свидетельство. Депутат Госдумы подчеркнул, что ранее инициатива постановки на учет лежала на компании, что требовало от нее подготовки документов и взаимодействия с ФНС, а теперь эта обязанность ложится на кредитные организации. Это, по его словам, означает, что банки будут выступать посредниками, обеспечивая корректность подачи данных. По мнению Гаврилова, такое перераспределение функционала может быть связано с желанием налоговых органов сократить число самостоятельных обращений от иностранных компаний, которые могут содержать ошибки, а также систематизировать поток поступающих данных. Он также не исключил, что финансовые организации получат дополнительные инструкции по обработке заявлений, а также разъяснения по специфическим ситуациям. И Гаврилов считает, что одним из возможных последствий станет рост нагрузки на банковские службы комплаенса. "В то же время остается открытым вопрос, действительно ли этот механизм приведет к упрощению процедур для бизнеса или создаст дополнительные препятствия", - сообщил он. Гаврилов уточнил, что также остается неизвестным, каким образом будут решаться возможные спорные ситуации, если банк по каким-либо причинам задержит подачу заявления или допустит ошибку в данных. По его мнению, в таких случаях ответственность, вероятно, ляжет на самого клиента, которому придется устранять недочеты. "Фактически, передача части функций банкам не снимает обязательств с бизнеса, а просто меняет способ их выполнения. Насколько это решение окажется удобным для самих компаний, будет зависеть от того, как банки реализуют возложенные на них обязанности и насколько оперативно налоговые органы будут реагировать на поданные через них заявления", - отметил глава думского комитета. Гаврилов заключил, что данная инициатива влечет за собой дополнительные издержки, и банкам придется адаптировать IT-системы, обучать сотрудников, выстраивать процессы внутреннего контроля и нести ответственность за корректность передаваемых данных. По его мнению, ошибки или задержки могут привести к претензиям со стороны клиентов и регуляторов, и в таких условиях логичным было бы предусмотреть механизм компенсации затрат за счет федерального бюджета.
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экономика, россия, сергей гаврилов, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), кпрф
Экономика, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), КПРФ
В Госдуме рассказали об упрощении регистрации иностранных компаний в ФНС

Часть обязанностей зарубежных фирм при постановке на учет в ФНС передадут банкам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Федеральной налоговой службы
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Часть обязанностей зарубежных фирм при постановке на учет в Федеральную налоговую службу России будет передана банкам, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
Гаврилов отметил, что министерство финансов России в настоящее время обсуждает законопроект, которым предлагается передать банкам обязанность по подаче заявления о постановке на учет в ФНС иностранных организаций.
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"Разработанный законопроект предусматривает передачу банкам обязанности по подаче заявления о постановке на налоговый учет иностранных организаций, открывающих счета в России", - сказал Гаврилов.
Он отметил, что таким образом компании освобождаются от необходимости самостоятельного взаимодействия с налоговыми органами на этом этапе, в случае принятия данной инициативы при открытии счета банк будет направлять электронное заявление, а налоговый орган в течение пяти дней принимать решение и выдавать соответствующее свидетельство.
Депутат Госдумы подчеркнул, что ранее инициатива постановки на учет лежала на компании, что требовало от нее подготовки документов и взаимодействия с ФНС, а теперь эта обязанность ложится на кредитные организации. Это, по его словам, означает, что банки будут выступать посредниками, обеспечивая корректность подачи данных.
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По мнению Гаврилова, такое перераспределение функционала может быть связано с желанием налоговых органов сократить число самостоятельных обращений от иностранных компаний, которые могут содержать ошибки, а также систематизировать поток поступающих данных.
Он также не исключил, что финансовые организации получат дополнительные инструкции по обработке заявлений, а также разъяснения по специфическим ситуациям. И Гаврилов считает, что одним из возможных последствий станет рост нагрузки на банковские службы комплаенса.
"В то же время остается открытым вопрос, действительно ли этот механизм приведет к упрощению процедур для бизнеса или создаст дополнительные препятствия", - сообщил он.
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Гаврилов уточнил, что также остается неизвестным, каким образом будут решаться возможные спорные ситуации, если банк по каким-либо причинам задержит подачу заявления или допустит ошибку в данных. По его мнению, в таких случаях ответственность, вероятно, ляжет на самого клиента, которому придется устранять недочеты.
"Фактически, передача части функций банкам не снимает обязательств с бизнеса, а просто меняет способ их выполнения. Насколько это решение окажется удобным для самих компаний, будет зависеть от того, как банки реализуют возложенные на них обязанности и насколько оперативно налоговые органы будут реагировать на поданные через них заявления", - отметил глава думского комитета.
Гаврилов заключил, что данная инициатива влечет за собой дополнительные издержки, и банкам придется адаптировать IT-системы, обучать сотрудников, выстраивать процессы внутреннего контроля и нести ответственность за корректность передаваемых данных.
По его мнению, ошибки или задержки могут привести к претензиям со стороны клиентов и регуляторов, и в таких условиях логичным было бы предусмотреть механизм компенсации затрат за счет федерального бюджета.
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