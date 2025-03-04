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"Как было — не будет". Европа готовится к "разводу" с США - РИА Новости, 04.03.2025
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08:00 04.03.2025 (обновлено: 08:05 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/evrosoyuz-2002778479.html
"Как было — не будет". Европа готовится к "разводу" с США
"Как было — не будет". Европа готовится к "разводу" с США - РИА Новости, 04.03.2025
"Как было — не будет". Европа готовится к "разводу" с США
После скандальной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ЕС задумались о резком увеличении военных расходов. Хотят выстроить собственную оборонную... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T08:00:00+03:00
2025-03-04T08:05:00+03:00
сша
в мире
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
кир стармер
российская академия наук
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Михаил Катков. После скандальной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ЕС задумались о резком увеличении военных расходов. Хотят выстроить собственную оборонную систему, чтобы поддерживать Украину и противостоять России. Впрочем, с таким подходом согласны не все. Что ждет Старый Свет — в материале РИА Новости.Европейский турСразу после визита в США Зеленский отправился в Великобританию. Премьер-министр Кир Стармер встретил его как друга."У вас есть полная поддержка в Великобритании, мы будем с вами и с Украиной так долго, как потребуется", — заверил он. Впервые эти слова три года назад произнес президент США Джо Байден, после чего их стали повторять почти во всех западных странах.Однако никаких заявлений для СМИ не прозвучало. Стармер проводил гостя до автомобиля, обнял его и помахал вслед рукой. Министр финансов Рейчел Ривз сообщила о выделении Киеву кредита в 2,85 миллиарда долларов — "на обеспечение территориальной целостности Украины".Также в Лондоне состоялся саммит глав 14 государств НАТО (без Соединенных Штатов), Зеленского и руководства ЕС. Обсуждали усиление Украины и увеличение экономического давления на Россию, необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое приведет к постоянному миру, следующие шаги по планированию прочных гарантий безопасности.Стармер подчеркнул: надо сформировать "коалицию доброй воли" для помощи Киеву. Великобритания, Франция и Украина приготовят собственный мирный план и обсудят его с США.По словам Эммануэля Макрона, у них уже есть определенные наработки. На первом этапе следует объявить частичное перемирие на месяц: прекратить боевые действия в воздухе и на море, отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Дальнейшее предполагает в том числе отправку европейских миротворцев.В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, предупредив, что раскол между США и их европейскими союзниками может сделать все стороны слабее, призвала не допустить углубления разногласий. "Что необходимо, так это немедленный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками. Надо откровенно поговорить, как мы намерены справляться с серьезными вызовами сегодняшнего дня, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы", — сказала она.Прощай, АмерикаЭкстренный саммит ЕС по украинской проблеме назначили на 6 марта. Председатель Европейского совета Антониу Кошта уже опрашивает правительства о том, какой вклад они готовы внести в поддержку Киева.Макрон в интервью газете La Tribune сообщил, что 6 марта "ЕС, вероятно, одобрит предоставление Украине финансирования на сотни миллиардов евро". По его словам, построение новой архитектуры европейской безопасности займет годы. Что касается американской помощи, то президент Франции считает важным сохранить ее в краткосрочной перспективе."Если Путина не остановить, он продолжит. Следующая — Молдова, а затем, возможно, Румыния. На наших границах находится чрезмерно вооруженная и агрессивная Россия", — уверен глава Пятой республики.Эту мысль он надеется донести до Трампа, но того куда больше интересуют внутренние проблемы США. "Нам следует меньше беспокоиться о Путине и больше о борьбе с бандами насильников-мигрантов, наркобаронами, убийцами и о людях из психиатрических лечебниц, въезжающих в нашу страну. Иначе закончим так, как Европа", — указал он.В Европе же не все рады даже сохранению нынешнего уровня поддержки Киева. По информации Politico, 28 февраля в ходе встречи послов ЕС Будапешт отклонил проект документа, в котором говорилось о гарантиях безопасности для Украины, а также о новом пакете военной помощи.Ветер переменДиректор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов подчеркивает: эффективность обеспечения безопасности ЕС зависит от того, что европейцы под этим понимают."Если они собираются остановить вторжение России в Евросоюз, то это абсурдная страшилка. Такой проблемы вообще нет на повестке дня. Есть угроза со стороны нелегальных мигрантов, которые в том числе могут совершать теракты. Но с ними НАТО никогда не боролась. &lt;…&gt; В результате ЕС вообще не нужно особо тратиться на оборону, так как Европе мало кто угрожает. Но если под безопасностью понимать нападение на Россию, то здесь, конечно, потребуется много сил и средств. При этом Трамп заранее дистанцировался от этого сценария, дав понять, что не позволит втянуть США в третью мировую войну", — сказал эксперт РИА Новости.Завотделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова считает, что союзники по НАТО пытаются выступить в роли амортизатора между Трампом и Зеленским."Стармер и другие реагируют достаточно сдержанно: не в их интересах вбивать клин между Украиной и США. Также они не хотят расстраивать евро-атлантические отношения. Каким бы ни был Трамп — это не самая последняя фигура. Видимо, важную роль в восстановлении доверия должна сыграть Мелони. Она хорошо ладит с Трампом, Зеленским и руководством ЕС. Возможно, власти Соединенных Штатов пересмотрят позицию по Киеву и попытаются найти какие-то компромиссы", — отметила политолог в беседе с РИА Новости.В то же время, по ее мнению, второй срок Трампа станет для ЕС временем больших испытаний. Вряд ли президенту США позволят бросить Европу на произвол судьбы, но американские власти точно сократят свое участие в жизни европейцев."Разворот США в сторону Азии начался еще при Бараке Обаме, который был одним из самых проевропейских американских лидеров. Трамп просто придал этому одиозную форму. Интересы Штатов и ЕС все больше расходятся. Значит, Брюсселю в любом случае придется брать на себя больше обязательств в сфере безопасности. Для европейцев нынешние события — как звонок будильника. В 2017-м на фоне первого срока Трампа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже объявлял курс на создание собственной системы безопасности для достижения стратегической автономии. Однако, как видим, почти ничего не сделали", — рассуждает Арбатова.В целом судьба ЕС зависит от того, чем закончится СВО и как эволюционируют евро-атлантические отношения. Что касается Украины, то без США европейцы смогут поддерживать Киев на прежнем уровне в течение полугода. После этого неизбежны проблемы.
https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html
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сша
украина
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сша, в мире, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, российская академия наук, нато, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
США, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, Российская академия наук, НАТО, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
"Как было — не будет". Европа готовится к "разводу" с США

Политолог Арбатова: Трамп заставил Европу проснуться

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Михаил Катков. После скандальной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ЕС задумались о резком увеличении военных расходов. Хотят выстроить собственную оборонную систему, чтобы поддерживать Украину и противостоять России. Впрочем, с таким подходом согласны не все. Что ждет Старый Свет — в материале РИА Новости.

Европейский тур

Сразу после визита в США Зеленский отправился в Великобританию. Премьер-министр Кир Стармер встретил его как друга.
© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже
"У вас есть полная поддержка в Великобритании, мы будем с вами и с Украиной так долго, как потребуется", — заверил он. Впервые эти слова три года назад произнес президент США Джо Байден, после чего их стали повторять почти во всех западных странах.
Однако никаких заявлений для СМИ не прозвучало. Стармер проводил гостя до автомобиля, обнял его и помахал вслед рукой. Министр финансов Рейчел Ривз сообщила о выделении Киеву кредита в 2,85 миллиарда долларов — "на обеспечение территориальной целостности Украины".
Также в Лондоне состоялся саммит глав 14 государств НАТО (без Соединенных Штатов), Зеленского и руководства ЕС. Обсуждали усиление Украины и увеличение экономического давления на Россию, необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое приведет к постоянному миру, следующие шаги по планированию прочных гарантий безопасности.
© Getty Images / WPA Pool/Justin TallisВладимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне, 2 марта 2025 года
Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне. 2 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / WPA Pool/Justin Tallis
Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне, 2 марта 2025 года
Стармер подчеркнул: надо сформировать "коалицию доброй воли" для помощи Киеву. Великобритания, Франция и Украина приготовят собственный мирный план и обсудят его с США.
По словам Эммануэля Макрона, у них уже есть определенные наработки. На первом этапе следует объявить частичное перемирие на месяц: прекратить боевые действия в воздухе и на море, отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Дальнейшее предполагает в том числе отправку европейских миротворцев.
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп встречается с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп встречается с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома
В свою очередь, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, предупредив, что раскол между США и их европейскими союзниками может сделать все стороны слабее, призвала не допустить углубления разногласий. "Что необходимо, так это немедленный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками. Надо откровенно поговорить, как мы намерены справляться с серьезными вызовами сегодняшнего дня, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы", — сказала она.
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Прощай, Америка

Экстренный саммит ЕС по украинской проблеме назначили на 6 марта. Председатель Европейского совета Антониу Кошта уже опрашивает правительства о том, какой вклад они готовы внести в поддержку Киева.
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев
Макрон в интервью газете La Tribune сообщил, что 6 марта "ЕС, вероятно, одобрит предоставление Украине финансирования на сотни миллиардов евро". По его словам, построение новой архитектуры европейской безопасности займет годы. Что касается американской помощи, то президент Франции считает важным сохранить ее в краткосрочной перспективе.
"Если Путина не остановить, он продолжит. Следующая — Молдова, а затем, возможно, Румыния. На наших границах находится чрезмерно вооруженная и агрессивная Россия", — уверен глава Пятой республики.
Эту мысль он надеется донести до Трампа, но того куда больше интересуют внутренние проблемы США. "Нам следует меньше беспокоиться о Путине и больше о борьбе с бандами насильников-мигрантов, наркобаронами, убийцами и о людях из психиатрических лечебниц, въезжающих в нашу страну. Иначе закончим так, как Европа", — указал он.
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп
В Европе же не все рады даже сохранению нынешнего уровня поддержки Киева. По информации Politico, 28 февраля в ходе встречи послов ЕС Будапешт отклонил проект документа, в котором говорилось о гарантиях безопасности для Украины, а также о новом пакете военной помощи.
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Ветер перемен

Директор ИНИОН РАН Алексей Кузнецов подчеркивает: эффективность обеспечения безопасности ЕС зависит от того, что европейцы под этим понимают.
"Если они собираются остановить вторжение России в Евросоюз, то это абсурдная страшилка. Такой проблемы вообще нет на повестке дня. Есть угроза со стороны нелегальных мигрантов, которые в том числе могут совершать теракты. Но с ними НАТО никогда не боролась. <…> В результате ЕС вообще не нужно особо тратиться на оборону, так как Европе мало кто угрожает. Но если под безопасностью понимать нападение на Россию, то здесь, конечно, потребуется много сил и средств. При этом Трамп заранее дистанцировался от этого сценария, дав понять, что не позволит втянуть США в третью мировую войну", — сказал эксперт РИА Новости.
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза
Завотделом европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова считает, что союзники по НАТО пытаются выступить в роли амортизатора между Трампом и Зеленским.
"Стармер и другие реагируют достаточно сдержанно: не в их интересах вбивать клин между Украиной и США. Также они не хотят расстраивать евро-атлантические отношения. Каким бы ни был Трамп — это не самая последняя фигура. Видимо, важную роль в восстановлении доверия должна сыграть Мелони. Она хорошо ладит с Трампом, Зеленским и руководством ЕС. Возможно, власти Соединенных Штатов пересмотрят позицию по Киеву и попытаются найти какие-то компромиссы", — отметила политолог в беседе с РИА Новости.
В то же время, по ее мнению, второй срок Трампа станет для ЕС временем больших испытаний. Вряд ли президенту США позволят бросить Европу на произвол судьбы, но американские власти точно сократят свое участие в жизни европейцев.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
"Разворот США в сторону Азии начался еще при Бараке Обаме, который был одним из самых проевропейских американских лидеров. Трамп просто придал этому одиозную форму. Интересы Штатов и ЕС все больше расходятся. Значит, Брюсселю в любом случае придется брать на себя больше обязательств в сфере безопасности. Для европейцев нынешние события — как звонок будильника. В 2017-м на фоне первого срока Трампа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже объявлял курс на создание собственной системы безопасности для достижения стратегической автономии. Однако, как видим, почти ничего не сделали", — рассуждает Арбатова.
В целом судьба ЕС зависит от того, чем закончится СВО и как эволюционируют евро-атлантические отношения. Что касается Украины, то без США европейцы смогут поддерживать Киев на прежнем уровне в течение полугода. После этого неизбежны проблемы.
 
СШАВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир СтармерРоссийская академия наукНАТОЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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