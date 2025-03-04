https://ria.ru/20250304/elektroenergiya-2002865930.html

СМИ: цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля

СМИ: цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля - РИА Новости, 04.03.2025

СМИ: цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля

В Германии, Бельгии и Нидерландах цены на электроэнергию достигли отрицательных значений на фоне роста генерации солнечной энергии, пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T00:30:00+03:00

2025-03-04T00:30:00+03:00

2025-03-04T01:28:00+03:00

экономика

германия

бельгия

нидерланды

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Германии, Бельгии и Нидерландах цены на электроэнергию достигли отрицательных значений на фоне роста генерации солнечной энергии, пишет Bloomberg.Согласно данным EpexSpot SE, внутридневная электроэнергия в Германии торговалась на уровне -17,73 евро за мегаватт-час в период с 13:00 до 14:00."Отрицательные цены становятся все более частыми по всей Европе, поскольку возобновляемые источники энергии наводняют сеть, а предложение превышает спрос", — говорится в материале.Как сообщает агентство, несмотря на очевидные преимущества этого явления для потребителей, отрицательные цены на электроэнергию вызывают беспокойство у инвесторов из-за потенциально снижения прибыли.Совсем иначе обстоит ситуация в странах Балтии. Как сообщало ERR, цены на электричество в странах Прибалтики после отключения от БРЭЛЛ выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией. Издание сообщало, что цена на электричество в Финляндии была в 57,7 раза ниже.В феврале цена на электричество в Эстонии только два раза опускалась ниже десяти центов за киловатт-час. Отмечается, что потребителям также необходимо оплачивать дополнительные налоги и сборы.

https://ria.ru/20250303/potok-2002765133.html

https://ria.ru/20250303/evrosoyuz-2002655186.html

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002470318.html

германия

бельгия

нидерланды

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экономика, германия, бельгия, нидерланды