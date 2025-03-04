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СМИ: цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля - РИА Новости, 04.03.2025
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00:30 04.03.2025 (обновлено: 01:28 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/elektroenergiya-2002865930.html
СМИ: цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля
СМИ: цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля - РИА Новости, 04.03.2025
СМИ: цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля
В Германии, Бельгии и Нидерландах цены на электроэнергию достигли отрицательных значений на фоне роста генерации солнечной энергии, пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T00:30:00+03:00
2025-03-04T01:28:00+03:00
экономика
германия
бельгия
нидерланды
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Германии, Бельгии и Нидерландах цены на электроэнергию достигли отрицательных значений на фоне роста генерации солнечной энергии, пишет Bloomberg.Согласно данным EpexSpot SE, внутридневная электроэнергия в Германии торговалась на уровне -17,73 евро за мегаватт-час в период с 13:00 до 14:00."Отрицательные цены становятся все более частыми по всей Европе, поскольку возобновляемые источники энергии наводняют сеть, а предложение превышает спрос", — говорится в материале.Как сообщает агентство, несмотря на очевидные преимущества этого явления для потребителей, отрицательные цены на электроэнергию вызывают беспокойство у инвесторов из-за потенциально снижения прибыли.Совсем иначе обстоит ситуация в странах Балтии. Как сообщало ERR, цены на электричество в странах Прибалтики после отключения от БРЭЛЛ выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией. Издание сообщало, что цена на электричество в Финляндии была в 57,7 раза ниже.В феврале цена на электричество в Эстонии только два раза опускалась ниже десяти центов за киловатт-час. Отмечается, что потребителям также необходимо оплачивать дополнительные налоги и сборы.
https://ria.ru/20250303/potok-2002765133.html
https://ria.ru/20250303/evrosoyuz-2002655186.html
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экономика, германия, бельгия, нидерланды
Экономика, Германия, Бельгия, Нидерланды
СМИ: цены на электроэнергию в Европе упали ниже нуля

Bloomberg: цены на электричество в некоторых странах Европы упали ниже нуля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Германии, Бельгии и Нидерландах цены на электроэнергию достигли отрицательных значений на фоне роста генерации солнечной энергии, пишет Bloomberg.
Согласно данным EpexSpot SE, внутридневная электроэнергия в Германии торговалась на уровне -17,73 евро за мегаватт-час в период с 13:00 до 14:00.
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Вчера, 14:39
«
"Отрицательные цены становятся все более частыми по всей Европе, поскольку возобновляемые источники энергии наводняют сеть, а предложение превышает спрос", — говорится в материале.
Как сообщает агентство, несмотря на очевидные преимущества этого явления для потребителей, отрицательные цены на электроэнергию вызывают беспокойство у инвесторов из-за потенциально снижения прибыли.
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Совсем иначе обстоит ситуация в странах Балтии. Как сообщало ERR, цены на электричество в странах Прибалтики после отключения от БРЭЛЛ выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией. Издание сообщало, что цена на электричество в Финляндии была в 57,7 раза ниже.
В феврале цена на электричество в Эстонии только два раза опускалась ниже десяти центов за киловатт-час. Отмечается, что потребителям также необходимо оплачивать дополнительные налоги и сборы.
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