Дронов пообещал Путину выполнить поручения по развитию БПЛА
И.о. новгородского губернатора Дронов заявил, что считает область БПЛА ключевой
Александр Дронов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. И.о. губернатора Александр Дронов рассказал президенту России Владимиру Путину, что ключевыми направлениями считает развитие электроники и БПЛА.
Во вторник во время рабочей встречи в Москве Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области. Дронов обсудил с Путиным приоритеты региональной политики. В первую очередь это вклад в решение задач СВО и развитие радиоэлектроники. Дронов подчеркнул, что область всесторонне поддерживает новгородских участников спецоперации и членов их семей, отправляет на фронт гуманитарную помощь и содействует социализации бойцов.
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"Все поручения президента по развитию радиоэлектроники и беспилотной авиации будут выполнены. Считаю это направление ключевым. Рассказал главе государства, что погружаюсь в решение задач по развитию Новгородского университета. Держу на контроле строительство второй очереди ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай", корпуса полупроводников. В 2026 году планируем работу завершить. Большие ожидания также связываю с нашим научно-производственным центром "Ушкуйник", где был создан знаменитый беспилотник "Князь Вандал Новгородский", - сообщил Дронов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов.
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