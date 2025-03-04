https://ria.ru/20250304/dronov-2003081385.html

Дронов пообещал Путину выполнить поручения по развитию БПЛА

Дронов пообещал Путину выполнить поручения по развитию БПЛА - РИА Новости, 04.03.2025

Дронов пообещал Путину выполнить поручения по развитию БПЛА

И.о. губернатора Александр Дронов рассказал президенту России Владимиру Путину, что ключевыми направлениями считает развитие электроники и БПЛА. РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T23:27:00+03:00

2025-03-04T23:27:00+03:00

2025-03-04T23:27:00+03:00

технологии

новгородская область

россия

владимир путин

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. И.о. губернатора Александр Дронов рассказал президенту России Владимиру Путину, что ключевыми направлениями считает развитие электроники и БПЛА. Во вторник во время рабочей встречи в Москве Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области. Дронов обсудил с Путиным приоритеты региональной политики. В первую очередь это вклад в решение задач СВО и развитие радиоэлектроники. Дронов подчеркнул, что область всесторонне поддерживает новгородских участников спецоперации и членов их семей, отправляет на фронт гуманитарную помощь и содействует социализации бойцов. "Все поручения президента по развитию радиоэлектроники и беспилотной авиации будут выполнены. Считаю это направление ключевым. Рассказал главе государства, что погружаюсь в решение задач по развитию Новгородского университета. Держу на контроле строительство второй очереди ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай", корпуса полупроводников. В 2026 году планируем работу завершить. Большие ожидания также связываю с нашим научно-производственным центром "Ушкуйник", где был создан знаменитый беспилотник "Князь Вандал Новгородский", - сообщил Дронов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов.

https://ria.ru/20250128/putin-1996010811.html

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технологии, новгородская область, россия, владимир путин, андрей никитин (политик)