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Дронов пообещал Путину выполнить поручения по развитию БПЛА - РИА Новости, 04.03.2025
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23:27 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/dronov-2003081385.html
Дронов пообещал Путину выполнить поручения по развитию БПЛА
Дронов пообещал Путину выполнить поручения по развитию БПЛА - РИА Новости, 04.03.2025
Дронов пообещал Путину выполнить поручения по развитию БПЛА
И.о. губернатора Александр Дронов рассказал президенту России Владимиру Путину, что ключевыми направлениями считает развитие электроники и БПЛА. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T23:27:00+03:00
2025-03-04T23:27:00+03:00
технологии
новгородская область
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. И.о. губернатора Александр Дронов рассказал президенту России Владимиру Путину, что ключевыми направлениями считает развитие электроники и БПЛА. Во вторник во время рабочей встречи в Москве Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области. Дронов обсудил с Путиным приоритеты региональной политики. В первую очередь это вклад в решение задач СВО и развитие радиоэлектроники. Дронов подчеркнул, что область всесторонне поддерживает новгородских участников спецоперации и членов их семей, отправляет на фронт гуманитарную помощь и содействует социализации бойцов. "Все поручения президента по развитию радиоэлектроники и беспилотной авиации будут выполнены. Считаю это направление ключевым. Рассказал главе государства, что погружаюсь в решение задач по развитию Новгородского университета. Держу на контроле строительство второй очереди ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай", корпуса полупроводников. В 2026 году планируем работу завершить. Большие ожидания также связываю с нашим научно-производственным центром "Ушкуйник", где был создан знаменитый беспилотник "Князь Вандал Новгородский", - сообщил Дронов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов.
https://ria.ru/20250128/putin-1996010811.html
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технологии, новгородская область, россия, владимир путин, андрей никитин (политик)
Технологии, Новгородская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
Дронов пообещал Путину выполнить поручения по развитию БПЛА

И.о. новгородского губернатора Дронов заявил, что считает область БПЛА ключевой

© Фото : Александр Дронов/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Александр Дронов/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. И.о. губернатора Александр Дронов рассказал президенту России Владимиру Путину, что ключевыми направлениями считает развитие электроники и БПЛА.
Во вторник во время рабочей встречи в Москве Путин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области. Дронов обсудил с Путиным приоритеты региональной политики. В первую очередь это вклад в решение задач СВО и развитие радиоэлектроники. Дронов подчеркнул, что область всесторонне поддерживает новгородских участников спецоперации и членов их семей, отправляет на фронт гуманитарную помощь и содействует социализации бойцов.
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"Все поручения президента по развитию радиоэлектроники и беспилотной авиации будут выполнены. Считаю это направление ключевым. Рассказал главе государства, что погружаюсь в решение задач по развитию Новгородского университета. Держу на контроле строительство второй очереди ИНТЦ "Интеллектуальная электроника - Валдай", корпуса полупроводников. В 2026 году планируем работу завершить. Большие ожидания также связываю с нашим научно-производственным центром "Ушкуйник", где был создан знаменитый беспилотник "Князь Вандал Новгородский", - сообщил Дронов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов.
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