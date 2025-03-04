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И. о. главы Новгородской области поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 04.03.2025
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23:34 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/doverie-2003082031.html
И. о. главы Новгородской области поблагодарил Путина за доверие
И. о. главы Новгородской области поблагодарил Путина за доверие - РИА Новости, 04.03.2025
И. о. главы Новгородской области поблагодарил Путина за доверие
Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник вечером поблагодарил РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T23:34:00+03:00
2025-03-04T23:34:00+03:00
политика
новгородская область
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник вечером поблагодарил главу государства за оказанное доверие. Путин в начале встречи поинтересовался у Дронова, входит ли он в курс дел, при этом отметив, что тот уже много лет работает в регионе, однако новая позиция "требует особого отношения". "Спасибо большое за доверие. Для меня это большая ответственность перед вами, перед жителями региона", - заявил на встрече с президентом Дронов. Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполнять обязанности главы Новгородской области до назначения врио будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщал руководитель пресс-службы губернатора Николай Шестаков.
https://ria.ru/20250304/dronov-2003081385.html
https://ria.ru/20250304/putin-2003079001.html
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политика, новгородская область, россия, владимир путин, андрей никитин (политик)
Политика, Новгородская область, Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
И. о. главы Новгородской области поблагодарил Путина за доверие

И. о. главы Новгородской области Дронов поблагодарил Путина за доверие

© Фото : Правительство Новгородской областиАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© Фото : Правительство Новгородской области
Александр Дронов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник вечером поблагодарил главу государства за оказанное доверие.
Путин в начале встречи поинтересовался у Дронова, входит ли он в курс дел, при этом отметив, что тот уже много лет работает в регионе, однако новая позиция "требует особого отношения".
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Дронов пообещал Путину выполнить поручения по развитию БПЛА
Вчера, 23:27
"Спасибо большое за доверие. Для меня это большая ответственность перед вами, перед жителями региона", - заявил на встрече с президентом Дронов.
Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполнять обязанности главы Новгородской области до назначения врио будет первый заместитель губернатора Александр Дронов, сообщал руководитель пресс-службы губернатора Николай Шестаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Путин указал Дронову на проблему убыли населения в Новгородской области
Вчера, 23:06
 
ПолитикаНовгородская областьРоссияВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)
 
 
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