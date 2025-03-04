https://ria.ru/20250304/dagestan-2003011836.html

В Дагестане волки загрызли 37 пятнистых оленей

В Дагестане волки загрызли 37 пятнистых оленей - РИА Новости, 04.03.2025

В Дагестане волки загрызли 37 пятнистых оленей

Волки загрызли 37 пятнистых оленей вблизи Алмакского заповедника в Дагестане, это число может быть больше, сообщила пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T16:39:00+03:00

2025-03-04T16:39:00+03:00

2025-03-04T16:39:00+03:00

россия

республика дагестан

дикие животные

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МАХАЧКАЛА, 4 мар - РИА Новости. Волки загрызли 37 пятнистых оленей вблизи Алмакского заповедника в Дагестане, это число может быть больше, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана. "Вблизи Алмакского заповедника обнаружено 37 голов пятнистых оленей, которых загрызли волки. Жертв может быть больше. О точном количестве можно будет утверждать только после схода снежного покрытия. Два месяца назад из-за обильных осадков фрагмент ограждения заказника оказался под снегом. Часть оленей, которая оказалась снаружи, подверглась нападению волков и диких собак. Другая часть убежала", - отмечает министерство. Уточняется, что территория Алмакского заповедника составляет 643 гектара, это единственное на Северном Кавказе хозяйство, которое занимается разведением уникальных пятнистых пантовых оленей. До инцидента в зверосовхозе было более 1500 животных, треть от этого количества убежала через поврежденный забор, 210 животных смогли вернуть. "Обеспокоенность вызывают не только волки, но и браконьеры. В этой ситуации хочется обратиться к егерям и охотникам в этот священный месяц не вести убивать краснокнижных пятнистых оленей, а помочь им вернуться домой", - добавляет министерство.

https://ria.ru/20250304/hakasija-2002894685.html

https://ria.ru/20250303/yakutiya-2002657660.html

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россия, республика дагестан, дикие животные, происшествия