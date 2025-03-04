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Обвиняемый в убийстве знакомого, чье тело нашли в Неве, признал вину - РИА Новости, 04.03.2025
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18:42 04.03.2025 (обновлено: 19:33 04.03.2025)
https://ria.ru/20250304/chemodan-2003043860.html
Обвиняемый в убийстве знакомого, чье тело нашли в Неве, признал вину
Обвиняемый в убийстве знакомого, чье тело нашли в Неве, признал вину - РИА Новости, 04.03.2025
Обвиняемый в убийстве знакомого, чье тело нашли в Неве, признал вину
Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, признал вину в ходе допроса, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T18:42:00+03:00
2025-03-04T19:33:00+03:00
происшествия
ирина волк
нева (река)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, признал вину в ходе допроса, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу. "Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, 26 февраля мужчина в квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, нанес не менее 3 ударов в область головы рукой своему знакомому, от которых он упал, после чего нанес не менее двух ударов ногой по голове, а также сделал удушающий прием руками, отчего последний скончался на месте происшествия. После этого он расчленил тело и поместил в два чемодана, которые вывез и оставил на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве. После преступления обвиняемый, чтобы избежать наказания за содеянное, выехал за пределы Санкт-Петербурга. Третьего марта он был задержан оперативными сотрудниками в Петрозаводске и доставлен в Санкт-Петербург. Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них - останки человеческого тела. Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.
https://ria.ru/20250304/onischenko-2002989194.html
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002951719.html
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нева (река)
россия
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происшествия, ирина волк, нева (река), россия, санкт-петербург
Происшествия, Ирина Волк, Нева (река), Россия, Санкт-Петербург
Обвиняемый в убийстве знакомого, чье тело нашли в Неве, признал вину

Обвиняемый в убийстве знакомого, чье тело нашли в чемоданах в Неве, признал вину

© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramОбвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти
Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/Telegram
Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, признал вину в ходе допроса, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу.
"Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.
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По данным следствия, 26 февраля мужчина в квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, нанес не менее 3 ударов в область головы рукой своему знакомому, от которых он упал, после чего нанес не менее двух ударов ногой по голове, а также сделал удушающий прием руками, отчего последний скончался на месте происшествия. После этого он расчленил тело и поместил в два чемодана, которые вывез и оставил на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве.
После преступления обвиняемый, чтобы избежать наказания за содеянное, выехал за пределы Санкт-Петербурга. Третьего марта он был задержан оперативными сотрудниками в Петрозаводске и доставлен в Санкт-Петербург.
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Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.
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