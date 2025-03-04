Обвиняемый в убийстве знакомого, чье тело нашли в Неве, признал вину
Обвиняемый в убийстве знакомого, чье тело нашли в чемоданах в Неве, признал вину
© ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/TelegramОбвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти
Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в двух чемоданах в Ленобласти, признал вину в ходе допроса, сообщает пресс-служба ГСУСК по Петербургу.
"Мужчине предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба.
По данным следствия, 26 февраля мужчина в квартире на улице Авиаторов Балтики в Мурино Всеволожского района Ленинградской области, нанес не менее 3 ударов в область головы рукой своему знакомому, от которых он упал, после чего нанес не менее двух ударов ногой по голове, а также сделал удушающий прием руками, отчего последний скончался на месте происшествия. После этого он расчленил тело и поместил в два чемодана, которые вывез и оставил на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве.
После преступления обвиняемый, чтобы избежать наказания за содеянное, выехал за пределы Санкт-Петербурга. Третьего марта он был задержан оперативными сотрудниками в Петрозаводске и доставлен в Санкт-Петербург.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк выложила в Telegram-канале ссылку на видео с камер видеонаблюдения, запечатлевших, как мужчина и женщина вывозят в лифтовой холл подъезда два чемодана. Позже эти чемоданы обнаружат на берегу Невы, а в них - останки человеческого тела. Также Волк поделилась кадрами допроса задержанной по подозрению в убийстве знакомого супружеской пары. На них мужчина признается в совершении преступления и рассказывает, что конфликт произошел на бытовой почве.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что супруга задержанного по подозрению в убийстве в 2023 году сменила пол на женский. Также предварительно установлено, что останки тела в чемодане принадлежат мужчине, которого знакомые знали под именем Арина.