https://ria.ru/20250304/blagoveschensk-2002897091.html

В Благовещенске организатор финансовой пирамиды получил срок

В Благовещенске организатор финансовой пирамиды получил срок - РИА Новости, 04.03.2025

В Благовещенске организатор финансовой пирамиды получил срок

Благовещенский горсуд приговорил организатора финансовой пирамиды в Благовещенске, обманувший свыше 400 человек на сумму более 190 миллионов рублей, к четырём... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T09:20:00+03:00

2025-03-04T09:20:00+03:00

2025-03-04T09:20:00+03:00

происшествия

благовещенск

амурская область

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар – РИА Новости. Благовещенский горсуд приговорил организатора финансовой пирамиды в Благовещенске, обманувший свыше 400 человек на сумму более 190 миллионов рублей, к четырём годам колонии, сообщает прокуратура Амурской области. Судом установлено, что 54-летний житель Благовещенска в 2011 году создал кредитный потребительский кооператив "Кредитный союз "Умно жить", через который с 2013 по 2015 годы привлекал средства амурчан, предлагая высокую и быструю прибыль. Вложенные вкладчиками средства подсудимый использовал на личные нужды. Чтобы создать видимость финансовой надежности организации, он периодически выплачивал доход от вкладов за счет поступающих денежных средств новых членов кооператива. Всего пострадал 401 человек, им причинен ущерб на общую сумму более 190 миллионов рублей. "Благовещенский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в …мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Суд… назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ущерб на сумму более 100 миллионов рублей подсудимый возместил в ходе предварительного расследования по уголовному делу. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250303/kuzbass-2002662121.html

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происшествия, благовещенск, амурская область, благовещенский городской суд