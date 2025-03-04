https://ria.ru/20250304/biometrija-2002944905.html
В Петербургском метро запустили оплату проезда по биометрии
В Петербургском метро запустили оплату проезда по биометрии - РИА Новости, 04.03.2025
В Петербургском метро запустили оплату проезда по биометрии
Оплата проезда с использованием биометрических данных стала доступна с 4 марта на двух станциях Петербургского метрополитена - "Гостиный двор" и "Площадь... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T12:53:00+03:00
2025-03-04T12:53:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Оплата проезда с использованием биометрических данных стала доступна с 4 марта на двух станциях Петербургского метрополитена - "Гостиный двор" и "Площадь Восстания", сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Сегодня, 4 марта, на двух станциях Петербургского метрополитена - "Гостиный двор" и "Площадь Восстания" - проведена контрольная проверка оплаты проезда с использованием биометрических данных пассажиров. Тестирование велось на протяжении нескольких месяцев. Теперь в рамках пилотного проекта оплата по биометрии доступна всем желающим", - говорится в сообщении. Отмечается, что применение такого способа оплаты сочетает современные банковские технологии, передовые алгоритмы распознавания и открывает широкие перспективы для развития "умной" системы оплаты проезда. К профилю пользователя можно будет привязывать транспортные карты, в том числе льготные. "Город начинает новый этап внедрения инновационных технологий в систему общественного транспорта. Сделан важный шаг, направленный на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров. Оплата проезда в метро с использованием биометрических данных пока доступна на двух станциях, но будет внедряться и на других", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Для использования нового способа оплаты пассажирам необходимо зарегистрироваться в системе, привязав свои биометрические данные (сканирование лица) к банковской карте. После регистрации достаточно подойти к специальному турникету, оснащённому камерой с функцией распознавания лица, чтобы получить доступ на проход. Оплата происходит автоматически. Новый способ оплаты избавляет от необходимости использовать карты, телефоны или наличные для оплаты проезда. Личные данные пассажиров надежно защищены, а система распознавания лиц соответствует всем современным стандартам безопасности, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250217/biometriya-1999755680.html
https://ria.ru/20250221/poezda-2000921281.html
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общество, технологии, санкт-петербург, александр беглов
Общество, Технологии, Санкт-Петербург, Александр Беглов
В Петербургском метро запустили оплату проезда по биометрии
На двух станциях в Петербургском метро запустили оплату проезда по биометрии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Оплата проезда с использованием биометрических данных стала доступна с 4 марта на двух станциях Петербургского метрополитена - "Гостиный двор" и "Площадь Восстания", сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"Сегодня, 4 марта, на двух станциях Петербургского метрополитена - "Гостиный двор" и "Площадь Восстания" - проведена контрольная проверка оплаты проезда с использованием биометрических данных пассажиров. Тестирование велось на протяжении нескольких месяцев. Теперь в рамках пилотного проекта оплата по биометрии доступна всем желающим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что применение такого способа оплаты сочетает современные банковские технологии, передовые алгоритмы распознавания и открывает широкие перспективы для развития "умной" системы оплаты проезда. К профилю пользователя можно будет привязывать транспортные карты, в том числе льготные.
"Город начинает новый этап внедрения инновационных технологий в систему общественного транспорта. Сделан важный шаг, направленный на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров. Оплата проезда в метро с использованием биометрических данных пока доступна на двух станциях, но будет внедряться и на других", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов
, слова которого приводятся в сообщении.
Для использования нового способа оплаты пассажирам необходимо зарегистрироваться в системе, привязав свои биометрические данные (сканирование лица) к банковской карте. После регистрации достаточно подойти к специальному турникету, оснащённому камерой с функцией распознавания лица, чтобы получить доступ на проход. Оплата происходит автоматически.
Новый способ оплаты избавляет от необходимости использовать карты, телефоны или наличные для оплаты проезда. Личные данные пассажиров надежно защищены, а система распознавания лиц соответствует всем современным стандартам безопасности, отмечается в сообщении.