https://ria.ru/20250304/bespilotniki-2002879770.html

Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области

Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области - РИА Новости, 04.03.2025

Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области

Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-04T05:04:00+03:00

2025-03-04T05:04:00+03:00

2025-03-04T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в регионе объявляли в 20.36 мск понедельника. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории области были обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет.

https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002879286.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор)