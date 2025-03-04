https://ria.ru/20250304/bespilotniki-2002879770.html
Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области
Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области - РИА Новости, 04.03.2025
Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области
Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:04:00+03:00
2025-03-04T05:04:00+03:00
2025-03-04T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в регионе объявляли в 20.36 мск понедельника. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории области были обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет.
https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002879286.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области
Гусев: несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области