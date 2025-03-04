Рейтинг@Mail.ru
Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области - РИА Новости, 04.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 04.03.2025
https://ria.ru/20250304/bespilotniki-2002879770.html
Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области
Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области - РИА Новости, 04.03.2025
Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области
Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-04T05:04:00+03:00
2025-03-04T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_3a9bd89777f0e9237af0174f073df3ec.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА в регионе объявляли в 20.36 мск понедельника. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории области были обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников", - написал он в своем Telegram-канале. Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет.
https://ria.ru/20250304/spetsoperatsiya-2002879286.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_08c2ad2f7d14ee74d056d83ede58d39a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области

Гусев: несколько дронов ВСУ уничтожены в Воронежской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции
ЗРК Панцирь на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Панцирь" на боевом дежурстве в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА в регионе объявляли в 20.36 мск понедельника.
"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории области были обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников", - написал он в своем Telegram-канале.
Гусев добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и последствий на земле нет.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Военные автоинспекторы группировки "Центр" сбили украинский БПЛА в зоне СВО
04:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала