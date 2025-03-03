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"Похороны Зеленского": в Раде сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:18 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002636198.html
"Похороны Зеленского": в Раде сделали шокирующее заявление об Украине
"Похороны Зеленского": в Раде сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 03.03.2025
"Похороны Зеленского": в Раде сделали шокирующее заявление об Украине
Коллективный Запад не хочет больше воевать за Украину и пытается избавиться от Владимира Зеленского, пишет в Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T00:18:00+03:00
2025-03-03T00:18:00+03:00
в мире
украина
лондон
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Коллективный Запад не хочет больше воевать за Украину и пытается избавиться от Владимира Зеленского, пишет в Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."В Вашингтоне его поставили на счетчик — мир или уход. В Лондоне ему улыбнулись, но ничего не дали. В Париже и Берлине разводят руками", — заявил депутат.Кроме того, парламентарий отметил, что на Лондонский саммит не позвали страны Балтии, потому что их ярая антироссийская риторика больше не вписывается в новую стратегию Запада."США устали и хотят закончить войну так, чтобы им это было выгодно. Европа понимает, что американцы могут выйти из игры, но пока не знает, что делать. Зеленский после саммита в Лондоне ничего не сказал. Ни одной речи. Ни одного комментария. Вот так выглядят геополитические похороны Зеленского", — заключил Дубинский.В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров нескольких европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.В минувшую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, а запланированная сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
https://ria.ru/20250302/tramp-2002622850.html
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в мире, украина, лондон, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Лондон, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
"Похороны Зеленского": в Раде сделали шокирующее заявление об Украине

Депутат Рады Дубинский: Запад пытается избавиться от Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Коллективный Запад не хочет больше воевать за Украину и пытается избавиться от Владимира Зеленского, пишет в Telegram-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Вашингтоне его поставили на счетчик — мир или уход. В Лондоне ему улыбнулись, но ничего не дали. В Париже и Берлине разводят руками", — заявил депутат.
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Кроме того, парламентарий отметил, что на Лондонский саммит не позвали страны Балтии, потому что их ярая антироссийская риторика больше не вписывается в новую стратегию Запада.
"США устали и хотят закончить войну так, чтобы им это было выгодно. Европа понимает, что американцы могут выйти из игры, но пока не знает, что делать. Зеленский после саммита в Лондоне ничего не сказал. Ни одной речи. Ни одного комментария. Вот так выглядят геополитические похороны Зеленского", — заключил Дубинский.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров нескольких европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
В минувшую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, а запланированная сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛондонВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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