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На заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025
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15:14 03.03.2025 (обновлено: 15:24 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/zavod-2002773948.html
На заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв
На заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025
На заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв
На металлургическом заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2025
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На металлургическом заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Взорвался металлургический завод "Каметсталь", — говорится в публикации.По информации издания, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.Отмечается, что здание предприятия получило повреждения.
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РИА Новости
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Взрыв на металлургическом заводе "Каметсталь" в Днепропетровской области
Взрыв на металлургическом заводе "Каметсталь" в Днепропетровской области
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в мире, украина, днепропетровская область
В мире, Украина, Днепропетровская область
На заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв

Момент взрыва на заводе "Каметсталь" в Днепропетровской области попал на видео

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На металлургическом заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Взорвался металлургический завод "Каметсталь", — говорится в публикации.
По информации издания, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.
Отмечается, что здание предприятия получило повреждения.
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