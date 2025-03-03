https://ria.ru/20250303/zavod-2002773948.html
На заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв
На заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025
На заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв
На металлургическом заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:14:00+03:00
2025-03-03T15:14:00+03:00
2025-03-03T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На металлургическом заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Взорвался металлургический завод "Каметсталь", — говорится в публикации.По информации издания, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса.Отмечается, что здание предприятия получило повреждения.
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Взрыв на металлургическом заводе "Каметсталь" в Днепропетровской области
Взрыв на металлургическом заводе "Каметсталь" в Днепропетровской области
2025-03-03T15:14
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в мире, украина, днепропетровская область
В мире, Украина, Днепропетровская область
На заводе в Днепропетровской области прогремел взрыв
Момент взрыва на заводе "Каметсталь" в Днепропетровской области попал на видео