https://ria.ru/20250303/zaes-2002829557.html

Киев потребовал от МАГАТЭ ротации на ЗАЭС через подконтрольные ему районы

Киев потребовал от МАГАТЭ ротации на ЗАЭС через подконтрольные ему районы - РИА Новости, 03.03.2025

Киев потребовал от МАГАТЭ ротации на ЗАЭС через подконтрольные ему районы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко потребовал от МАГАТЭ проводить ротацию персонала на Запорожской АЭС через подконтрольную ВСУ территорию, сообщила в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:41:00+03:00

2025-03-03T18:41:00+03:00

2025-03-03T18:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

герман галущенко

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко потребовал от МАГАТЭ проводить ротацию персонала на Запорожской АЭС через подконтрольную ВСУ территорию, сообщила в понедельник пресс-служба министерства. Как сообщили в украинском минэнерго, Галущенко обратился с официальным письмом к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси. "Украина в очередной раз подтверждает свою твердую позицию, что любая ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС должна происходить полностью в соответствии с международным правом и исключительно по маршрутам, согласованным с украинскими властями, через территории, которые находятся под полным контролем Украины", - цитирует украинское минэнерго письмо Галущенко в своем Telegram-канале. На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ, о чем 1 марта сообщил "Росатом". Очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации, она впервые прошла по новому маршруту - только по российской территории, подчеркнули в "Росатоме". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250301/zaes-2002505564.html

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

https://ria.ru/20250219/likhachev-2000261150.html

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в мире, герман галущенко, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область