Киев потребовал от МАГАТЭ ротации на ЗАЭС через подконтрольные ему районы
Киев потребовал проводить ротацию МАГАТЭ на ЗАЭС через подконтрольные ВСУ районы
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко потребовал от МАГАТЭ проводить ротацию персонала на Запорожской АЭС через подконтрольную ВСУ территорию, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.
Как сообщили в украинском минэнерго, Галущенко обратился с официальным письмом к гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.
"Украина в очередной раз подтверждает свою твердую позицию, что любая ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС должна происходить полностью в соответствии с международным правом и исключительно по маршрутам, согласованным с украинскими властями, через территории, которые находятся под полным контролем Украины", - цитирует украинское минэнерго письмо Галущенко в своем Telegram-канале.
На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ, о чем 1 марта сообщил "Росатом". Очередная ротация должна была состояться еще месяц назад, но ее дважды пришлось переносить из-за провокаций ВСУ. В конечном итоге, благодаря самоотверженной и профессиональной работе военнослужащих Минобороны РФ и Росгвардии, была обеспечена безопасность проведения ротации, она впервые прошла по новому маршруту - только по российской территории, подчеркнули в "Росатоме".
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Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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