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Полиция возбудила дела из-за незаконной утилизации собак в Якутии - РИА Новости, 03.03.2025
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08:18 03.03.2025 (обновлено: 08:49 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/yakutiya-2002657660.html
Полиция возбудила дела из-за незаконной утилизации собак в Якутии
Полиция возбудила дела из-за незаконной утилизации собак в Якутии - РИА Новости, 03.03.2025
Полиция возбудила дела из-за незаконной утилизации собак в Якутии
Уголовные дела возбудили в городе Мирный в Якутии, где в промышленной зоне обнаружили место утилизации собак, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:18:00+03:00
2025-03-03T08:49:00+03:00
происшествия
мирный
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ЯКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Уголовные дела возбудили в городе Мирный в Якутии, где в промышленной зоне обнаружили место утилизации собак, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Волонтеры в городе Мирный в Якутии в феврале заявили об обнаружении места утилизации собак, прокуратура начала проверку. "Прокуратура города Мирный признала законным возбуждение СО ОМВД России по Мирнинскому району двух уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). При возбуждении уголовных дел установлено, что в двух километрах от города Мирного, а также на Чернышевском шоссе города Мирного в промышленной зоне обнаружены трупы собак с признаками жестокого с ними обращения", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
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происшествия, мирный, россия, мирнинский район
Происшествия, Мирный, Россия, Мирнинский район
Полиция возбудила дела из-за незаконной утилизации собак в Якутии

СО ОМВД возбудил дела из-за незаконной утилизации собак в Мирном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСобаки в вольере
Собаки в вольере - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собаки в вольере. Архивное фото
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ЯКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Уголовные дела возбудили в городе Мирный в Якутии, где в промышленной зоне обнаружили место утилизации собак, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Волонтеры в городе Мирный в Якутии в феврале заявили об обнаружении места утилизации собак, прокуратура начала проверку.
"Прокуратура города Мирный признала законным возбуждение СО ОМВД России по Мирнинскому району двух уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). При возбуждении уголовных дел установлено, что в двух километрах от города Мирного, а также на Чернышевском шоссе города Мирного в промышленной зоне обнаружены трупы собак с признаками жестокого с ними обращения", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия.
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