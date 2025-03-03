https://ria.ru/20250303/vychety-2002644064.html

В Госдуме назвали новые лимиты налоговых вычетов

В Госдуме назвали новые лимиты налоговых вычетов - РИА Новости, 03.03.2025

В Госдуме назвали новые лимиты налоговых вычетов

Правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты изменяются с 2025 года, в частности, увеличивается размер возврата по имущественному налоговому вычету,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T02:23:00+03:00

2025-03-03T02:23:00+03:00

2025-03-03T02:23:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты изменяются с 2025 года, в частности, увеличивается размер возврата по имущественному налоговому вычету, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "С 2025 года в России изменяются правила предоставления налоговых вычетов. Рассмотрим, как именно они изменятся и какие суммы можно будет вернуть. Первое значительное изменение касается имущественного налогового вычета. Его лимит остаётся прежним — 2 000 000 рублей, но размер возврата увеличивается при разных ставках. Если раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13%, что позволяло получить максимум 260 000 рублей, то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ", - сказал Гаврилов. По его словам, человек с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей по-прежнему сможет вернуть максимум 260 000 рублей, а те, кто платит налог по ставке 22%, смогут получить уже 440 000 рублей. "Возврат по ипотечным процентам также увеличится: вместо 390 000 рублей при 13% НДФЛ максимальная сумма возрастёт до 660 000 рублей для тех, кто попадает под ставку 22%. В итоге налогоплательщик с высокими доходами, использующий оба вида имущественного вычета, сможет получить до 1,1 миллиона рублей возврата", - отметил депутат. Парламентарий рассказал, что дополнительно изменяется предельный доход, до которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей. Он напомнил, что с 2025 года он повышается с 350 000 до 450 000 рублей, пересматриваются и размеры стандартных вычетов: на первого ребёнка он составит 1400 рублей, на второго ребёнка - 2800 рублей, на третьего и последующих детей — 6000 рублей, а на ребёнка-инвалида (для родителей и опекунов) — 12 000 рублей. "Например, работник компании является отцом несовершеннолетнего ребёнка. Ему положен стандартный вычет в размере 1400 рублей. В феврале он сменил место работы. Доход работника на предыдущем месте работы с января по январь составил 180 000 рублей. В новой компании его оклад составляет 90 000 рублей в месяц. Таким образом, его совокупный доход с начала года превысит 450 000 рублей в июне. До этого месяца ему предоставлялся налоговый вычет на ребёнка, но с июля вычет перестанет действовать", - добавил Гаврилов. Он также отметил, что появляется новый стандартный налоговый вычет в размере 18 000 рублей, который смогут получить граждане, прошедшие испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и награждённые знаком отличия. По его словам, данный вычет предоставляется за год, в котором было получено соответствующее награждение. "Социальные налоговые вычеты также претерпевают изменения. Общий лимит таких вычетов повышается до 150 000 рублей, а максимальная сумма возврата НДФЛ по ним составит: 19 500 рублей при ставке 13%; 22 500 рублей при ставке 15%; 27 000 рублей при ставке 18%; 30 000 рублей при ставке 20%; 33 000 рублей при ставке 22%". - рассказал депутат. Он подчеркнул, что размер вычета на обучение каждого ребёнка увеличивается до 110 000 рублей, а максимальная сумма возврата по нему составит 14 300 рублей при ставке 13% и 24 200 рублей при 22%. "Изменения коснулись и инвестиционного вычета за пополнение индивидуального инвестиционного счёта (ИИС). Его лимит остаётся на уровне 400 000 рублей, но максимальный возврат от него увеличивается: 52 000 рублей при ставке 13%; 60 000 рублей при ставке 15%; 72 000 рублей при ставке 18%; 80 000 рублей при ставке 20%; 88 000 рублей при ставке 22%", - сообщил Гаврилов. По его словам, с 2025 года проценты по вкладам, доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг), доходы от продажи долей в уставном капитале российских компаний, страховые выплаты по договорам страхования, пенсионные выплаты, а также доходы от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением отдельных случаев) перестанут входить в основную базу по НДФЛ, а значит, вычеты на них применить будет нельзя. "Кроме того, инвестиционные и социальные вычеты нельзя будет перенести на будущие годы, если их размер превышает сумму уплаченного налога за отчётный период. Это означает, что если налогоплательщик заплатил меньше НДФЛ, чем составляет сумма его социальных или инвестиционных вычетов, остаток этих вычетов не будет учтён в следующем налоговом периоде. Однако имущественный вычет по покупке недвижимости можно переносить на следующие налоговые периоды до тех пор, пока налогоплательщику не вернут всю сумму уплаченного НДФЛ", - заключил Гаврилов.

https://ria.ru/20250207/gosduma-1997863973.html

https://ria.ru/20241116/nalogi-1984104489.html

https://ria.ru/20241029/nalogovyy_vychet-1980701338.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф