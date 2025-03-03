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ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов - РИА Новости, 03.03.2025
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13:20 03.03.2025 (обновлено: 14:01 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/vybory-2002745093.html
ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов
ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов - РИА Новости, 03.03.2025
ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов
Центризбирком Абхазии утвердил итоги внеочередных выборов президента, на которых победил Бадра Гунба. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:20:00+03:00
2025-03-03T14:01:00+03:00
в мире
абхазия
бадра гунба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 3 мар — РИА Новости. Центризбирком Абхазии утвердил итоги внеочередных выборов президента, на которых победил Бадра Гунба. "ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия", — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК. Второй тур выборов состоялся 1 марта, в нем приняли участие 100 412 человек. На высший государственный пост претендовали победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.По данным ЦИК:Явка составила 68,62 процента, превысив показатель первого тура.Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.
https://ria.ru/20250302/putin-2002582988.html
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в мире, абхазия, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
В мире, Абхазия, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов

ЦИК Абхазии утвердил результаты внеочередных президентских выборов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии
Избиратель голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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СУХУМ, 3 мар — РИА Новости. Центризбирком Абхазии утвердил итоги внеочередных выборов президента, на которых победил Бадра Гунба.
«
"ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия", — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Путин поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии
Вчера, 15:13
Второй тур выборов состоялся 1 марта, в нем приняли участие 100 412 человек.
На высший государственный пост претендовали победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
По данным ЦИК:
  • Гунба получил 54,73 процента, за него проголосовали 54 954 человека;
  • Ардзинба набрал 41,54 процента, за него отдали голоса 41 708 человек.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Аэропорт, здоровье и молодежь: чем займется новый президент Абхазии Гунба
Вчера, 14:16
Явка составила 68,62 процента, превысив показатель первого тура.

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38 процента голосов, а Ардзинба — 36,92 процента.

Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.
Как проходило голосование на президентских выборах в Абхазии
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

Члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 9

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 9

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
3 из 9

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 9

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 9

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 9

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 9

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
В миреАбхазияБадра ГунбаАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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