https://ria.ru/20250303/vybory-2002745093.html

ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов

ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов - РИА Новости, 03.03.2025

ЦИК Абхазии утвердил результаты президентских выборов

Центризбирком Абхазии утвердил итоги внеочередных выборов президента, на которых победил Бадра Гунба. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:20:00+03:00

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2025-03-03T14:01:00+03:00

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СУХУМ, 3 мар — РИА Новости. Центризбирком Абхазии утвердил итоги внеочередных выборов президента, на которых победил Бадра Гунба. "ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердил окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия", — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК. Второй тур выборов состоялся 1 марта, в нем приняли участие 100 412 человек. На высший государственный пост претендовали победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.По данным ЦИК:Явка составила 68,62 процента, превысив показатель первого тура.Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуме. Кандидат экономических наук. С 2011 по 2014 год — министр культуры Абхазии. В апреле 2020-го вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющим обязанности президента Абхазии.

https://ria.ru/20250302/putin-2002582988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, абхазия, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии