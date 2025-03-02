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Как проходило голосование на президентских выборах в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025
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14:20 02.03.2025 (обновлено: 14:34 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/vybory-2002573148.html
Как проходило голосование на президентских выборах в Абхазии
Как проходило голосование на президентских выборах в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025
Как проходило голосование на президентских выборах в Абхазии
РИА Новости, 02.03.2025
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абхазия
бадра гунба
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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фото, фото, абхазия, бадра гунба, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
Фото, Абхазия, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии

Как проходило голосование на президентских выборах в Абхазии

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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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1 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.

© РИА Новости / Максим Блинов
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3 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

Члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии

На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

Второй тур президентских выборов в Абхазии

Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.

© РИА Новости / Максим Блинов
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9 из 9
 
ФотоАбхазияБадра ГунбаАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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