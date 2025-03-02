Как проходило голосование на президентских выборах в Абхазии

В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.
В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов.
Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
Необходимость в проведении досрочных президентских выборов в Абхазии возникла после отставки Аслана Бжании 19 ноября 2024 года на фоне массовых протестов.
На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
На высший государственный пост претендовали исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
На фото: кандидат в президенты Абхазии Гунба голосует во втором туре президентских выборов в Абхазии.
В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.
В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба — 36,92%.
В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.
В воскресенье председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан сообщил, что по итогам второго тура выборов Гунба набрал 54,73% голосов и был избран президентом Абхазии.
На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.
На фото: члены избирательной комиссии на участке во втором туре президентских выборов в Абхазии.
По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.
По предварительным данным, за Гунбу проголосовали 54 954 человека, а оппозиционный кандидат Ардзинба получил 41 708 голосов.
Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.
Маршан также добавил, что явка во втором туре досрочных выборов президента Абхазии составила 70% — почти на тысячу человек больше, чем в первом.