ВСУ заявили о критическом положении у Красноармейска
Скибицкий: наиболее критическое положение у ВСУ сложилось возле Красноармейска
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Наиболее критическое положение у ВСУ сложилось возле Красноармейска в Донбассе, заявил заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству РБК-Украина.
"Сейчас наиболее критическое направление, направление сосредоточения основных усилий Российской Федерации, это Донецкая область, в частности – юго-западная часть Донецкой области, Покровск (официальное украинское название Красноармейска - ред.) и вся агломерация наших населенных пунктов, чтобы в случае успеха россияне смогли продолжить наступательные действия в разных направлениях. В том числе и в направлении Днепропетровской области, на север – в направлении Краматорска и Славянска", - сказал Скибицкий.
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".