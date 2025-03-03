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ВСУ заявили о критическом положении у Красноармейска - РИА Новости, 03.03.2025
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13:12 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/vsu-2002741969.html
ВСУ заявили о критическом положении у Красноармейска
ВСУ заявили о критическом положении у Красноармейска - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ заявили о критическом положении у Красноармейска
Наиболее критическое положение у ВСУ сложилось возле Красноармейска в Донбассе, заявил заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:12:00+03:00
2025-03-03T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Наиболее критическое положение у ВСУ сложилось возле Красноармейска в Донбассе, заявил заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству РБК-Украина. "Сейчас наиболее критическое направление, направление сосредоточения основных усилий Российской Федерации, это Донецкая область, в частности – юго-западная часть Донецкой области, Покровск (официальное украинское название Красноармейска - ред.) и вся агломерация наших населенных пунктов, чтобы в случае успеха россияне смогли продолжить наступательные действия в разных направлениях. В том числе и в направлении Днепропетровской области, на север – в направлении Краматорска и Славянска", - сказал Скибицкий. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
https://ria.ru/20250303/psekov-2002728228.html
https://ria.ru/20250303/pushilin-2002690585.html
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в мире, украина, россия, красноармейск, владимир путин, вооруженные силы украины, рбк (медиагруппа), нато
В мире, Украина, Россия, Красноармейск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, РБК (медиагруппа), НАТО
ВСУ заявили о критическом положении у Красноармейска

Скибицкий: наиболее критическое положение у ВСУ сложилось возле Красноармейска

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Наиболее критическое положение у ВСУ сложилось возле Красноармейска в Донбассе, заявил заместитель начальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью агентству РБК-Украина.
"Сейчас наиболее критическое направление, направление сосредоточения основных усилий Российской Федерации, это Донецкая область, в частности – юго-западная часть Донецкой области, Покровск (официальное украинское название Красноармейска - ред.) и вся агломерация наших населенных пунктов, чтобы в случае успеха россияне смогли продолжить наступательные действия в разных направлениях. В том числе и в направлении Днепропетровской области, на север – в направлении Краматорска и Славянска", - сказал Скибицкий.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Кремле оценили ситуацию на Украине
12:30
Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово
10:34
 
В миреУкраинаРоссияКрасноармейскВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРБК (медиагруппа)НАТО
 
 
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