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Командир сухопутных войск ВСУ признал удар ВС России по полигону - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 03.03.2025 (обновлено: 13:56 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/vsu-2002741526.html
Командир сухопутных войск ВСУ признал удар ВС России по полигону
Командир сухопутных войск ВСУ признал удар ВС России по полигону - РИА Новости, 03.03.2025
Командир сухопутных войск ВСУ признал удар ВС России по полигону
Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал удар ВС РФ по полигону в Днепропетровской области. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:10:00+03:00
2025-03-03T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал удар ВС РФ по полигону в Днепропетровской области. Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. "Трагедия на полигоне... Сейчас продолжается расследование обстоятельств... Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно… Ждал первые данные, чтобы не быть голословным", - написал Драпатый в социальной сети Facebook*.Он добавил, что назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы виновные были названы и не смогли "отмазаться".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Командир сухопутных войск ВСУ признал удар ВС России по полигону

Генерал ВСУ Драпатый признал удар "Искандера" ВС РФ по полигону

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Оперативно-тактический комплекс Искандер производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Оперативно-тактический комплекс "Искандер" производит запуск ракеты по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал удар ВС РФ по полигону в Днепропетровской области.
Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области.
"Трагедия на полигоне... Сейчас продолжается расследование обстоятельств... Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно… Ждал первые данные, чтобы не быть голословным", - написал Драпатый в социальной сети Facebook*.
Он добавил, что назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы виновные были названы и не смогли "отмазаться".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Удар бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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