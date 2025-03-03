https://ria.ru/20250303/vsu-2002741526.html

Командир сухопутных войск ВСУ признал удар ВС России по полигону

Командир сухопутных войск ВСУ признал удар ВС России по полигону - РИА Новости, 03.03.2025

Командир сухопутных войск ВСУ признал удар ВС России по полигону

Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал удар ВС РФ по полигону в Днепропетровской области. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:10:00+03:00

2025-03-03T13:10:00+03:00

2025-03-03T13:56:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал удар ВС РФ по полигону в Днепропетровской области. Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. "Трагедия на полигоне... Сейчас продолжается расследование обстоятельств... Я лично слежу за каждым шагом, чтобы выяснить все посекундно… Ждал первые данные, чтобы не быть голословным", - написал Драпатый в социальной сети Facebook*.Он добавил, что назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы виновные были названы и не смогли "отмазаться".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250303/su-34-2002660737.html

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россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире