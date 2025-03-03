Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара по полигону
Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара ВС России по полигону
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале заявил об отстранении начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части после удара российским ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону в Днепропетровской области, в результате которого погибло до 150 украинских солдат.
Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. Позже командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону. Как сообщило в понедельник государственное бюро расследований (ГБР), на Украине заведено уголовное дело заведено по факту удара по полигону в Днепропетровской области. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения личного состава.
"На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части", - говорится в сообщении Сырского.
Он также заявил, что поставил задачу командующим отдельными родами войск ВСУ проверить выполнение требований о своевременности оповещения о ракетной опасности и запрета размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности.