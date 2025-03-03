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Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара по полигону - РИА Новости, 03.03.2025
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16:51 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002800957.html
Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара по полигону
Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара по полигону - РИА Новости, 03.03.2025
Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара по полигону
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале заявил об отстранении начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части после... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:51:00+03:00
2025-03-03T16:51:00+03:00
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днепропетровская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале заявил об отстранении начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части после удара российским ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону в Днепропетровской области, в результате которого погибло до 150 украинских солдат. Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. Позже командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону. Как сообщило в понедельник государственное бюро расследований (ГБР), на Украине заведено уголовное дело заведено по факту удара по полигону в Днепропетровской области. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения личного состава. "На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части", - говорится в сообщении Сырского. Он также заявил, что поставил задачу командующим отдельными родами войск ВСУ проверить выполнение требований о своевременности оповещения о ракетной опасности и запрета размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности.
https://ria.ru/20250303/vsu-2002741526.html
https://ria.ru/20250302/poligon-2002630953.html
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в мире, днепропетровская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины
В мире, Днепропетровская область, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Верховная Рада Украины
Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара по полигону

Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара ВС России по полигону

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале заявил об отстранении начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части после удара российским ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону в Днепропетровской области, в результате которого погибло до 150 украинских солдат.
Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. Позже командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону. Как сообщило в понедельник государственное бюро расследований (ГБР), на Украине заведено уголовное дело заведено по факту удара по полигону в Днепропетровской области. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения личного состава.
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Вчера, 13:10
"На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части", - говорится в сообщении Сырского.
Он также заявил, что поставил задачу командующим отдельными родами войск ВСУ проверить выполнение требований о своевременности оповещения о ракетной опасности и запрета размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности.
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Удар по полигону ВСУ был нанесен во время построения, заявили в Раде
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В миреДнепропетровская областьУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Верховная Рада Украины
 
 
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