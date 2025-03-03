https://ria.ru/20250303/ukraina-2002800957.html

Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара по полигону

Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара по полигону - РИА Новости, 03.03.2025

Сырский отстранил главу учебного центра ВСУ после удара по полигону

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале заявил об отстранении начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части после... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:51:00+03:00

2025-03-03T16:51:00+03:00

2025-03-03T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале заявил об отстранении начальника центра подготовки военнослужащих и командира воинской части после удара российским ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону в Днепропетровской области, в результате которого погибло до 150 украинских солдат. Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. Позже командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил удар по полигону. Как сообщило в понедельник государственное бюро расследований (ГБР), на Украине заведено уголовное дело заведено по факту удара по полигону в Днепропетровской области. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области в субботу был нанесен во время построения личного состава. "На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части", - говорится в сообщении Сырского. Он также заявил, что поставил задачу командующим отдельными родами войск ВСУ проверить выполнение требований о своевременности оповещения о ракетной опасности и запрета размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности.

https://ria.ru/20250303/vsu-2002741526.html

https://ria.ru/20250302/poligon-2002630953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины