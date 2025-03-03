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На Украине завели дело после удара по полигону в Днепропетровской области
На Украине завели дело после удара по полигону в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.03.2025
На Украине завели дело после удара по полигону в Днепропетровской области
Уголовное дело заведено на Украине по факту удара по полигону в Днепропетровской области, сообщает в понедельник государственное бюро расследований (ГБР). РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:34:00+03:00
2025-03-03T14:34:00+03:00
2025-03-03T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине по факту удара по полигону в Днепропетровской области, сообщает в понедельник государственное бюро расследований (ГБР). Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. "Сотрудники государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате… удара по полигону в Днепропетровской области… Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия. На место обстрела выехала специальная объединенная группа правоохранителей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что дело возбуждено по статье "Халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке". Ранее в понедельник удар по полигону подтвердил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.
https://ria.ru/20240831/udar-1969627075.html
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Удар по военному полигону Новомосковский
Удар по военному полигону Новомосковский
2025-03-03T14:34
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PT0M29S
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Украине завели дело после удара по полигону в Днепропетровской области
На Украине завели дело после удара "Искандером" по полигону под Днепропетровском