https://ria.ru/20250303/ukraina-2002762616.html

На Украине завели дело после удара по полигону в Днепропетровской области

На Украине завели дело после удара по полигону в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.03.2025

На Украине завели дело после удара по полигону в Днепропетровской области

Уголовное дело заведено на Украине по факту удара по полигону в Днепропетровской области, сообщает в понедельник государственное бюро расследований (ГБР). РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:34:00+03:00

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2025-03-03T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине по факту удара по полигону в Днепропетровской области, сообщает в понедельник государственное бюро расследований (ГБР). Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области. "Сотрудники государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате… удара по полигону в Днепропетровской области… Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия. На место обстрела выехала специальная объединенная группа правоохранителей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что дело возбуждено по статье "Халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке". Ранее в понедельник удар по полигону подтвердил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.

https://ria.ru/20240831/udar-1969627075.html

https://ria.ru/20250302/poligon-2002630953.html

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Удар по военному полигону Новомосковский Удар по военному полигону Новомосковский 2025-03-03T14:34 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)