https://ria.ru/20250303/ukraina-2002749088.html

"Начали замолкать". СМИ рассказали, что произошло в зоне СВО

"Начали замолкать". СМИ рассказали, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 03.03.2025

"Начали замолкать". СМИ рассказали, что произошло в зоне СВО

Вооруженные силы Украины прекращают использовать гаубицы 2С7 из-за нехватки к ним боеприпасов, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины прекращают использовать гаубицы 2С7 из-за нехватки к ним боеприпасов, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Гигантские орудия, крупнейшие в составе ВСУ, то и дело начали замолкать. И нетрудно догадаться почему. Да, русские подбили или захватили минимум семь гаубиц, но на складах есть множество дополнительных орудий, чтобы компенсировать эти потери. Нет, они замолкают, потому что запасы их 105-килограммовых снарядов заканчиваются… или иссякли совсем", — говорится в материале.Как указал Экс, единственным поставщиком боеприпасов для украинских гаубиц 2С7 были США, передавшие ВСУ десять тысяч снарядов M105 и M106 в 2023 году: после этого американские склады, как предполагает эксперт, опустели.В понедельник газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную помощь.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002738526.html

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002714086.html

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