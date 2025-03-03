https://ria.ru/20250303/ukraina-2002660228.html

В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 03.03.2025

В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. "Произошел пожар, повреждено промышленное предприятие", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Украинские СМИ в ночь на понедельник сообщали о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20250303/vzryv-2002647237.html

днепропетровская область

кривой рог

украина

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