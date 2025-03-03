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В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 03.03.2025
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:51:00+03:00
2025-03-03T08:51:00+03:00
2025-03-03T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. "Произошел пожар, повреждено промышленное предприятие", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Украинские СМИ в ночь на понедельник сообщали о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
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в мире, днепропетровская область, кривой рог, украина, николай лукашук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог, Украина, Николай Лукашук
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
В Кривом Роге после взрывов повреждено промышленное предприятие