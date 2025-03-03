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В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002660228.html
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 03.03.2025
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:51:00+03:00
2025-03-03T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
кривой рог
украина
николай лукашук
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук. "Произошел пожар, повреждено промышленное предприятие", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Украинские СМИ в ночь на понедельник сообщали о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20250303/vzryv-2002647237.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, кривой рог, украина, николай лукашук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Кривой Рог, Украина, Николай Лукашук
В Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия

В Кривом Роге после взрывов повреждено промышленное предприятие

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Кривом Роге Днепропетровской области Украины после взрывов, сообщил в понедельник глава областного совета Николай Лукашук.
"Произошел пожар, повреждено промышленное предприятие", - написал Лукашук в своем Telegram-канале.
О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.
Украинские СМИ в ночь на понедельник сообщали о взрывах в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Харькове прогремел новый взрыв
03:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьКривой РогУкраинаНиколай Лукашук
 
 
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