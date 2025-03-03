https://ria.ru/20250303/ukraina-2002659528.html

"Все молчат". СМИ рассказали, что пытаются скрыть украинские власти

"Все молчат". СМИ рассказали, что пытаются скрыть украинские власти - РИА Новости, 03.03.2025

"Все молчат". СМИ рассказали, что пытаются скрыть украинские власти

На Украине попытались скрыть последствие удара "Искандера" по полигону, пишет Telegram-канал "Политика Страны". РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:42:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На Украине попытались скрыть последствие удара "Искандера" по полигону, пишет Telegram-канал "Политика Страны"."Один из военных пабликов, поддерживающих ВСУ, вчера вечером сообщил, что "произошла большая трагедия, о которой все молчат", — говорится в публикации.Издание подчеркнуло, что украинская сторона никак не прокомментировала этот удар, несмотря на объявленную несколько раз воздушную тревогу.Первого марта российское Минобороны сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил на полигоне в Днепропетровской области примерно 150 военнослужащих ВСУ, в том числе около 30 иностранных инструкторов.По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, это произошло во время построения личного состава.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002584443.html

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Удар по военному полигону Новомосковский Удар по военному полигону Новомосковский 2025-03-03T08:42 true PT0M29S

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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины