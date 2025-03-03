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"Все молчат". СМИ рассказали, что пытаются скрыть украинские власти - РИА Новости, 03.03.2025
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08:42 03.03.2025 (обновлено: 11:10 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002659528.html
"Все молчат". СМИ рассказали, что пытаются скрыть украинские власти
"Все молчат". СМИ рассказали, что пытаются скрыть украинские власти - РИА Новости, 03.03.2025
"Все молчат". СМИ рассказали, что пытаются скрыть украинские власти
На Украине попытались скрыть последствие удара "Искандера" по полигону, пишет Telegram-канал "Политика Страны". РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:42:00+03:00
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в мире
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На Украине попытались скрыть последствие удара "Искандера" по полигону, пишет Telegram-канал "Политика Страны".&quot;Один из военных пабликов, поддерживающих ВСУ, вчера вечером сообщил, что &quot;произошла большая трагедия, о которой все молчат&quot;, — говорится в публикации.Издание подчеркнуло, что украинская сторона никак не прокомментировала этот удар, несмотря на объявленную несколько раз воздушную тревогу.Первого марта российское Минобороны сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил на полигоне в Днепропетровской области примерно 150 военнослужащих ВСУ, в том числе около 30 иностранных инструкторов.По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, это произошло во время построения личного состава.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002584443.html
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Удар по военному полигону Новомосковский
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в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), верховная рада украины
В мире, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Верховная Рада Украины
"Все молчат". СМИ рассказали, что пытаются скрыть украинские власти

На Украине попытались скрыть последствие удара "Искандера" по полигону

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На Украине попытались скрыть последствие удара "Искандера" по полигону, пишет Telegram-канал "Политика Страны".
«

"Один из военных пабликов, поддерживающих ВСУ, вчера вечером сообщил, что "произошла большая трагедия, о которой все молчат", — говорится в публикации.

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Издание подчеркнуло, что украинская сторона никак не прокомментировала этот удар, несмотря на объявленную несколько раз воздушную тревогу.
Первого марта российское Минобороны сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил на полигоне в Днепропетровской области примерно 150 военнослужащих ВСУ, в том числе около 30 иностранных инструкторов.
По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, это произошло во время построения личного состава.
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В миреДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Верховная Рада Украины
 
 
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