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Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине
Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине
Предпочитаемая ЕС формула "мир через силу на Украине", сменившая лозунг о "стратегическом поражении России", по-прежнему делает акцент на продолжении военных... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T00:32:00+03:00
2025-03-03T00:32:00+03:00
2025-03-03T00:32:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предпочитаемая ЕС формула "мир через силу на Украине", сменившая лозунг о "стратегическом поражении России", по-прежнему делает акцент на продолжении военных действий на Украине, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. "Лидеры стран ЕС почти перестали говорить о "стратегическом поражении России". Теперь они предпочитают другую формулу - "мир через силу на Украине". Практической разницы нет. В обоих случаях они делают акцент на продолжении военных действий между Россией и Украиной", - написал Ульянов. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. По словам чешского премьера Петра Фиалы, участники саммита сошлись в том, что будут больше инвестировать в собственную оборону, а также, что они усилят военную поддержку Украине. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне призвала "срочно перевооружать Европу".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, лондон, михаил ульянов (дипломат), петр фиала, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Лондон, Михаил Ульянов (дипломат), Петр Фиала, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине
Постпред Ульянов: ЕС делает акцент на продолжении военных действий на Украине