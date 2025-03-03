https://ria.ru/20250303/ukraina-2002637826.html

Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине

Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине - РИА Новости, 03.03.2025

Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине

Предпочитаемая ЕС формула "мир через силу на Украине", сменившая лозунг о "стратегическом поражении России", по-прежнему делает акцент на продолжении военных... РИА Новости, 03.03.2025

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предпочитаемая ЕС формула "мир через силу на Украине", сменившая лозунг о "стратегическом поражении России", по-прежнему делает акцент на продолжении военных действий на Украине, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. "Лидеры стран ЕС почти перестали говорить о "стратегическом поражении России". Теперь они предпочитают другую формулу - "мир через силу на Украине". Практической разницы нет. В обоих случаях они делают акцент на продолжении военных действий между Россией и Украиной", - написал Ульянов. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. По словам чешского премьера Петра Фиалы, участники саммита сошлись в том, что будут больше инвестировать в собственную оборону, а также, что они усилят военную поддержку Украине. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне призвала "срочно перевооружать Европу".

https://ria.ru/20250302/konflikt-2002596236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, лондон, михаил ульянов (дипломат), петр фиала, урсула фон дер ляйен, евросоюз