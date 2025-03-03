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Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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00:32 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002637826.html
Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине
Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине
Предпочитаемая ЕС формула "мир через силу на Украине", сменившая лозунг о "стратегическом поражении России", по-прежнему делает акцент на продолжении военных... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T00:32:00+03:00
2025-03-03T00:32:00+03:00
в мире
украина
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михаил ульянов (дипломат)
петр фиала
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предпочитаемая ЕС формула "мир через силу на Украине", сменившая лозунг о "стратегическом поражении России", по-прежнему делает акцент на продолжении военных действий на Украине, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. "Лидеры стран ЕС почти перестали говорить о "стратегическом поражении России". Теперь они предпочитают другую формулу - "мир через силу на Украине". Практической разницы нет. В обоих случаях они делают акцент на продолжении военных действий между Россией и Украиной", - написал Ульянов. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. По словам чешского премьера Петра Фиалы, участники саммита сошлись в том, что будут больше инвестировать в собственную оборону, а также, что они усилят военную поддержку Украине. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне призвала "срочно перевооружать Европу".
https://ria.ru/20250302/konflikt-2002596236.html
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в мире, украина, россия, лондон, михаил ульянов (дипломат), петр фиала, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Лондон, Михаил Ульянов (дипломат), Петр Фиала, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Ульянов рассказал о новой формуле ЕС для достижения мира на Украине

Постпред Ульянов: ЕС делает акцент на продолжении военных действий на Украине

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предпочитаемая ЕС формула "мир через силу на Украине", сменившая лозунг о "стратегическом поражении России", по-прежнему делает акцент на продолжении военных действий на Украине, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.
"Лидеры стран ЕС почти перестали говорить о "стратегическом поражении России". Теперь они предпочитают другую формулу - "мир через силу на Украине". Практической разницы нет. В обоих случаях они делают акцент на продолжении военных действий между Россией и Украиной", - написал Ульянов.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио
Вчера, 17:32
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. По словам чешского премьера Петра Фиалы, участники саммита сошлись в том, что будут больше инвестировать в собственную оборону, а также, что они усилят военную поддержку Украине.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне призвала "срочно перевооружать Европу".
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
ЕС должен отвечать за гарантии безопасности Украине, заявил Бессент
Вчера, 19:08
 
В миреУкраинаРоссияЛондонМихаил Ульянов (дипломат)Петр ФиалаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
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