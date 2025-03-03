https://ria.ru/20250303/turtsija-2002650926.html

Турция готова принять переговоры по Украине, сообщил источник

Турция готова принять переговоры по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 03.03.2025

Турция готова принять переговоры по Украине, сообщил источник

Турецкая сторона на высшем уровне заявила о готовности принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, считает необходимым участие всех сторон для... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T05:39:00+03:00

2025-03-03T05:39:00+03:00

2025-03-03T06:19:00+03:00

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АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Турецкая сторона на высшем уровне заявила о готовности принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, считает необходимым участие всех сторон для устойчивого и справедливого решения, заявил РИА Новости высокопоставленный дипломатический источник в Анкаре. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером на прошлой неделе заявил, что Турция стремится к скорому устойчивому миру между РФ и Украиной. "На высшем уровне была заявлена готовность принять переговоры с участием всех сторон. Наше предложение известно всем", - сказал собеседник агентства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250223/makron-2001166789.html

https://ria.ru/20250303/turtsija-2002648109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, турция, владимир путин, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, нато, верховная рада украины, в мире