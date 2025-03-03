Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснила стремление Трампа наладить отношения с Россией - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/tramp-2002827768.html
Эксперт объяснила стремление Трампа наладить отношения с Россией
Эксперт объяснила стремление Трампа наладить отношения с Россией - РИА Новости, 03.03.2025
Эксперт объяснила стремление Трампа наладить отношения с Россией
Американскому президенту Дональду Трампу важно не восстановление российско-американских отношений, а прекращение конфликта на Украине, куда утекают американские РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:31:00+03:00
2025-03-03T18:31:00+03:00
россия
украина
дональд трамп
сша
российская академия наук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001879084_0:125:3074:1854_1920x0_80_0_0_e85af83878811ac40afc0147bbacec9c.jpg
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу важно не восстановление российско-американских отношений, а прекращение конфликта на Украине, куда утекают американские деньги, считает заместитель директора по научной работе ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН и руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева. "Для Трампа важен не процесс восстановления российско-американских отношений, а закрытия одного из источников дыры в американском бюджете - конфликта на Украине… И перенаправить все ресурсы на главную боль администрации президента – противостояние с Китаем", - сказала она в рамках круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Эксперт отметила, что без участия России этот конфликт урегулировать не получится, с Москвой надо разговаривать. По ее мнению, американская администрация не нацелена на полноценное восстановление дружеских отношений с Россией. "Восемьдесят девять процентов сената состоит из представителей периода холодной войны. Для них Россия все еще воспринимается как противник, с которым нужно находиться в состоянии готовности к войне", - сказала Журавлева. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
https://ria.ru/20250302/dengi-2002507099.html
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002810686.html
https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001879084_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1fa4ff3cc1ad1a6b4827b2be84ffc3c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дональд трамп, сша, российская академия наук, в мире
Россия, Украина, Дональд Трамп, США, Российская академия наук, В мире
Эксперт объяснила стремление Трампа наладить отношения с Россией

Экономист Примакова: Трамп хочет наладить отношения с РФ из-за дыры в бюджете

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу важно не восстановление российско-американских отношений, а прекращение конфликта на Украине, куда утекают американские деньги, считает заместитель директора по научной работе ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН и руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева.
"Для Трампа важен не процесс восстановления российско-американских отношений, а закрытия одного из источников дыры в американском бюджете - конфликта на Украине… И перенаправить все ресурсы на главную боль администрации президента – противостояние с Китаем", - сказала она в рамках круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Деньги кончились — и сразу лжи стало меньше
2 марта, 08:00
Эксперт отметила, что без участия России этот конфликт урегулировать не получится, с Москвой надо разговаривать. По ее мнению, американская администрация не нацелена на полноценное восстановление дружеских отношений с Россией.
"Восемьдесят девять процентов сената состоит из представителей периода холодной войны. Для них Россия все еще воспринимается как противник, с которым нужно находиться в состоянии готовности к войне", - сказала Журавлева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявили в Белом доме
Вчера, 17:18
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Уолтц сделал неожиданное сравнение после перепалки Зеленского с Трампом
Вчера, 16:29
 
РоссияУкраинаДональд ТрампСШАРоссийская академия наукВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала