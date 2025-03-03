Эксперт объяснила стремление Трампа наладить отношения с Россией
Экономист Примакова: Трамп хочет наладить отношения с РФ из-за дыры в бюджете
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Американскому президенту Дональду Трампу важно не восстановление российско-американских отношений, а прекращение конфликта на Украине, куда утекают американские деньги, считает заместитель директора по научной работе ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН и руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева.
"Для Трампа важен не процесс восстановления российско-американских отношений, а закрытия одного из источников дыры в американском бюджете - конфликта на Украине… И перенаправить все ресурсы на главную боль администрации президента – противостояние с Китаем", - сказала она в рамках круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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"Восемьдесят девять процентов сената состоит из представителей периода холодной войны. Для них Россия все еще воспринимается как противник, с которым нужно находиться в состоянии готовности к войне", - сказала Журавлева.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.