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Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане - РИА Новости, 03.03.2025
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Религия
 
14:41 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/tatarstan-2002765656.html
Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане
Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане - РИА Новости, 03.03.2025
Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане
Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций, в республике относятся благожелательно к представителям всех конфессий, сказал президент... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:41:00+03:00
2025-03-03T14:41:00+03:00
религия
россия
владимир путин
рустам минниханов
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций, в республике относятся благожелательно к представителям всех конфессий, сказал президент России Владимир Путин. "В Татарстане зарегистрировано больше всего религиозных организаций в стране. По количеству религиозных организаций Татарстан занимает первое место... У вас это получается - благожелательное отношение ко всем представителям", - сказал Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В свою очередь глава республики отметил, что власти поддерживают все религиозные организации. "И у вас это получается, спасибо большое", - добавил президент.
https://ria.ru/20250303/putin-2002750295.html
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россия, владимир путин, рустам минниханов, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Общество
Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане

Путин: Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи
Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций, в республике относятся благожелательно к представителям всех конфессий, сказал президент России Владимир Путин.
"В Татарстане зарегистрировано больше всего религиозных организаций в стране. По количеству религиозных организаций Татарстан занимает первое место... У вас это получается - благожелательное отношение ко всем представителям", - сказал Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
В свою очередь глава республики отметил, что власти поддерживают все религиозные организации.
"И у вас это получается, спасибо большое", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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13:53
 
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