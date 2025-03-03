https://ria.ru/20250303/tatarstan-2002765656.html

Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане

Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане - РИА Новости, 03.03.2025

Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане

Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций, в республике относятся благожелательно к представителям всех конфессий, сказал президент... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:41:00+03:00

2025-03-03T14:41:00+03:00

2025-03-03T14:41:00+03:00

религия

россия

владимир путин

рустам минниханов

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций, в республике относятся благожелательно к представителям всех конфессий, сказал президент России Владимир Путин. "В Татарстане зарегистрировано больше всего религиозных организаций в стране. По количеству религиозных организаций Татарстан занимает первое место... У вас это получается - благожелательное отношение ко всем представителям", - сказал Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В свою очередь глава республики отметил, что власти поддерживают все религиозные организации. "И у вас это получается, спасибо большое", - добавил президент.

https://ria.ru/20250303/putin-2002750295.html

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россия, владимир путин, рустам минниханов, общество