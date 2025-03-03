https://ria.ru/20250303/tatarstan-2002765656.html
Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане
Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане - РИА Новости, 03.03.2025
Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане
Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций, в республике относятся благожелательно к представителям всех конфессий, сказал президент... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:41:00+03:00
2025-03-03T14:41:00+03:00
2025-03-03T14:41:00+03:00
религия
россия
владимир путин
рустам минниханов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002750596_0:133:3196:1931_1920x0_80_0_0_20bdaae5bdb8d7a6660b8ffbd169529c.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций, в республике относятся благожелательно к представителям всех конфессий, сказал президент России Владимир Путин. "В Татарстане зарегистрировано больше всего религиозных организаций в стране. По количеству религиозных организаций Татарстан занимает первое место... У вас это получается - благожелательное отношение ко всем представителям", - сказал Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В свою очередь глава республики отметил, что власти поддерживают все религиозные организации. "И у вас это получается, спасибо большое", - добавил президент.
https://ria.ru/20250303/putin-2002750295.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002750596_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_21b36c662d6997fd47fc492640bd1a1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, рустам минниханов, общество
Религия, Россия, Владимир Путин, Рустам Минниханов, Общество
Путин отметил благожелательное отношение ко всем конфессиям в Татарстане
Путин: Татарстан занимает первое место по количеству религиозных организаций