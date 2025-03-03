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На выборах в Таджикистане не выявили нарушений - РИА Новости, 03.03.2025
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09:45 03.03.2025 (обновлено: 09:55 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tadzhikistan-2002671329.html
На выборах в Таджикистане не выявили нарушений
На выборах в Таджикистане не выявили нарушений - РИА Новости, 03.03.2025
На выборах в Таджикистане не выявили нарушений
Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги парламентских выборов в Таджикистане, не зарегистрировано, заявил журналистам глава миссии наблюдателей СНГ Леонид РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:45:00+03:00
2025-03-03T09:55:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 3 мар - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги парламентских выборов в Таджикистане, не зарегистрировано, заявил журналистам глава миссии наблюдателей СНГ Леонид Алфимов."В ходе выборов (которые прошли 2 марта - ред.) мы побывали на 887 участках. Нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, миссия не зафиксировала", - сказал Алфимов.По его словам, жалоб касательно избирательного процесса в ЦИК подано не было."Выборы в нижнюю палату парламента (Таджикистана) прошли свободно, прозрачно, на альтернативной основе, в соответствии с демократическим нормами и стандартами, принятыми в странах Содружества", - отметил он, добавив, что миссия состояла из 157 человек из всех государств СНГ.
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таджикистан, снг, в мире
Таджикистан, СНГ, В мире
На выборах в Таджикистане не выявили нарушений

Глава миссии наблюдателей СНГ: на выборах в Таджикистане не выявили нарушений

© Фото : пресс-служба президента ТаджикистанаПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон голосует на выборах в нижнюю палату парламента страны
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон голосует на выборах в нижнюю палату парламента страны - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : пресс-служба президента Таджикистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон голосует на выборах в нижнюю палату парламента страны. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 3 мар - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги парламентских выборов в Таджикистане, не зарегистрировано, заявил журналистам глава миссии наблюдателей СНГ Леонид Алфимов.
"В ходе выборов (которые прошли 2 марта - ред.) мы побывали на 887 участках. Нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, миссия не зафиксировала", - сказал Алфимов.
По его словам, жалоб касательно избирательного процесса в ЦИК подано не было.
"Выборы в нижнюю палату парламента (Таджикистана) прошли свободно, прозрачно, на альтернативной основе, в соответствии с демократическим нормами и стандартами, принятыми в странах Содружества", - отметил он, добавив, что миссия состояла из 157 человек из всех государств СНГ.
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