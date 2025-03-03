https://ria.ru/20250303/tadzhikistan-2002671329.html

На выборах в Таджикистане не выявили нарушений

На выборах в Таджикистане не выявили нарушений - РИА Новости, 03.03.2025

На выборах в Таджикистане не выявили нарушений

Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги парламентских выборов в Таджикистане, не зарегистрировано, заявил журналистам глава миссии наблюдателей СНГ Леонид РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:45:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 3 мар - РИА Новости. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги парламентских выборов в Таджикистане, не зарегистрировано, заявил журналистам глава миссии наблюдателей СНГ Леонид Алфимов."В ходе выборов (которые прошли 2 марта - ред.) мы побывали на 887 участках. Нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, миссия не зафиксировала", - сказал Алфимов.По его словам, жалоб касательно избирательного процесса в ЦИК подано не было."Выборы в нижнюю палату парламента (Таджикистана) прошли свободно, прозрачно, на альтернативной основе, в соответствии с демократическим нормами и стандартами, принятыми в странах Содружества", - отметил он, добавив, что миссия состояла из 157 человек из всех государств СНГ.

https://ria.ru/20250302/tadzhikistan-2002530911.html

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