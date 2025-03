https://ria.ru/20250303/ssha-2002613130.html

Штаты забирают "Северные потоки" себе

аналитика

сша

европа

россия

северный поток

Британская Financial Times выпустила сенсационный материал, где утверждается, что директор оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу магистральных газопроводов и для этого готовится к проведению сепаратных переговоров с Вашингтоном.Источники Financial Times сообщают, что Варниг, воспользовавшись резким потеплением отношений между Россией и Соединенными Штатами, нашел среди американских коллег по энергетическому бизнесу крупных инвесторов, готовых вложиться в восстановление газопроводов. Более того, в США якобы уже сформирован некий консорциум, в недрах которого разработан подробный вариант сделки с "Газпромом", и высока вероятность, что она будет подписана сразу после снятия с России секторальных санкций.Поскольку подобные действия глубоко заходят в сферу внешней политики и антироссийских санкций, издание делает логичный вывод, что крупный американский нефтегазовый бизнес, мощно вложившийся в избирательную кампанию Дональда Трампа, найдет (или уже нашел) выходы на президента и получит все необходимые разрешения.Сам Маттиас Варниг, на которого тут же набросились с вопросами десятки журналистов, от комментариев воздерживается.После выволочки, устроенной Джей Ди Вэнсом европейскому политическому истеблишменту в Мюнхене, и после фиаско Зеленского в Вашингтоне можно было бы предположить, что Евросоюз через Financial Times забрасывает упредительную мину, чтобы не дать команде Трампа снять даже часть антироссийских санкций и, как результат, оседлать главный ресурсный маршрут на Запад. Но это нелогично. Потому что парой дней ранее Gas Infrastructure Europe опубликовала тревожный отчет, где сказано, что объем природного газа в европейских ПХГ упал до 39 процентов от их проектной мощности. Это наихудший показатель за последние семь лет, что особенно тревожно на фоне аномально теплой зимы. Ежесуточно из подземных кладовых в интересах европейских потребителей выкачивается порядка 470 миллионов кубометров голубого топлива, при этом закачка составляет всего 35 миллионов "кубов".То, что это не ситуативное нагнетание паники, а системная проблема, подтверждает синхронное выступление Кристиана Гюнтера — директора производственного химического кластера в городе Лойне. Оценивая состояние профильного сектора, немецкой экономики в целом и глядя на происходящее на международной арене, Гюнтер призывает срочно озаботиться восстановлением ресурсных контрактов с Россией, ибо только это сможет компенсировать колоссальный ущерб, понесенный немецкой промышленностью, и позволит начать постепенное восстановление.С Гюнтером полностью согласен министр экономики земли Саксония-Анхальт Свен Шульце. По его словам, обсуждение необходимости возобновления импорта российского газа из испуганного кулуарного шепота превратилось в открытую и широкую дискуссию, а сама эта идея с каждым днем находит все большую поддержку в самых верхах.Потому искомая статья — это с высокой долей вероятности пробный шар, запущенный Евросоюзом, но именно в сторону США, чтобы понять, насколько реально снятие санкций и в каком размере планируется американское участие в новой газовой трансграничной реальности.Динамика и сценарий событий последнего месяца упорно вытаскивают из глубин памяти большую статью издания Politico, вышедшую в декабре прошлого года, когда уже были известны результаты выборов в США. В публикации приводилась выборка мнений многих известных экспертов. Все они были единодушны в убежденности, что Дональду Трампу не нужна единая Европа: его намного больше устроил бы распад этого образования, что позволило бы вести торговлю с разными странами еврозоны и с разными условиями для каждой из них.Судя по событиям с момента инаугурации 47-го президента, мнение экспертов — явно не плод больного воображения: европейские политики очень хотели бы самостоятельно договориться с Москвой, пока в транзитные схемы не влезли американцы. Главная проблема Европы в том, что она находится в капкане собственной антироссийской политики и одновременно боится нарушить санкции США. Так сказать, и хочется, и колется, и дядя Дональд не велит.Насколько высока вероятность того, что Соединенные Штаты в том или ином виде войдут в схемы поставок российских углеводородов на Запад, вопрос открытый. Но такую возможность полностью исключать нельзя — хотя бы потому, что уже идут официальные разговоры о совместной российско-американской разработке нефтегазовых месторождений в Арктике, а в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC) на рассмотрении лежит обращение компании Monte Valle. Она еще осенью запросила разрешение выйти на банкротные торги и выкупить трубопроводную часть "Северных потоков".Напряженную суетливость Брюсселя понять можно: слишком уж много якобы случайных совпадений.Но если в теории предположить, что Вашингтон действительно вынашивает и тихо реализует подобные планы, это полностью уложилось бы в сценарии внешней политики Трампа. В ней Европе отводится роль глухой безропотной периферии, в чьи обязанности входит содержать Украину и покупать как можно больше американских товаров и энергоресурсов. Если Штаты смогут хотя бы опосредованно влиять и контролировать поставки российского газа через Балтику, это сделает зависимость Европы от США тотальной. У Трампа появится своя личная Украина 2.0, только в масштабе континента и кратно богаче.Во всем этом главный вопрос, согласна ли на такие геополитические и торгово-энергетические расклады Москва, а если согласна, то на каких условиях. Но российская столица упорно хранит молчание, до предела закручивая интригу и нервы европейского бомонда.

