Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить работу, пишет FT
FT: Варниг свяжется с Трампом для возобновления работы "Северного потока — 2"
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Директор оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг собирается связаться с командой президента США Дональда Трампа для возобновления работы газопровода, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"(Маттиас Варниг. — Прим. ред.) планирует возобновить работу российского газопровода "Северный поток — 2" в Европе при поддержке американских инвесторов <...>. В план Варнига входит намерение связаться с командой Трампа через американских предпринимателей", — говорится в публикации.
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По данным FT, важные фигуры в администрации Трампа знают о планах Варнига и видят в этом усилия по восстановлению отношений с Москвой. По словам европейских чиновников, лидеры нескольких стран ЕС обеспокоены таким развитием событий.
Как пишет газета, возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которую могут заключить после снятия американских санкций с России.
Тем не менее, как заявил изданию неназванный бывший американский чиновник, сделки между Москвой и Вашингтоном может быть недостаточно для восстановления работы газопровода из-за европейских санкций.
Сам Варниг при этом сказал Financial Times, что он не участвует в обсуждениях с американскими политиками и представителями бизнеса и соблюдает ограничения со стороны США.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. В начале 2022-го немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и неоднократно запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
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