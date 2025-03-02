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Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить работу, пишет FT - РИА Новости, 02.03.2025
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10:36 02.03.2025 (обновлено: 12:09 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/potok-2002546647.html
Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить работу, пишет FT
Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить работу, пишет FT - РИА Новости, 02.03.2025
Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить работу, пишет FT
Директор оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг собирается связаться с командой президента США Дональда Трампа для возобновления... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:36:00+03:00
2025-03-02T12:09:00+03:00
экономика
сша
россия
германия
маттиас варниг
дональд трамп
nord stream 2 ag
евросоюз
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Директор оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг собирается связаться с командой президента США Дональда Трампа для возобновления работы газопровода, пишет Financial Times со ссылкой на источники."(Маттиас Варниг. — Прим. ред.) планирует возобновить работу российского газопровода "Северный поток — 2" в Европе при поддержке американских инвесторов &lt;...&gt;. В план Варнига входит намерение связаться с командой Трампа через американских предпринимателей", — говорится в публикации. По данным FT, важные фигуры в администрации Трампа знают о планах Варнига и видят в этом усилия по восстановлению отношений с Москвой. По словам европейских чиновников, лидеры нескольких стран ЕС обеспокоены таким развитием событий.Как пишет газета, возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которую могут заключить после снятия американских санкций с России.Тем не менее, как заявил изданию неназванный бывший американский чиновник, сделки между Москвой и Вашингтоном может быть недостаточно для восстановления работы газопровода из-за европейских санкций.Сам Варниг при этом сказал Financial Times, что он не участвует в обсуждениях с американскими политиками и представителями бизнеса и соблюдает ограничения со стороны США."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. В начале 2022-го немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и неоднократно запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
https://ria.ru/20250226/severnyy-potok-2001629274.html
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экономика, сша, россия, германия, маттиас варниг, дональд трамп, nord stream 2 ag, евросоюз, газпром, северный поток — 2, северный поток, в мире, европа, москва
Экономика, США, Россия, Германия, Маттиас Варниг, Дональд Трамп, Nord Stream 2 AG, Евросоюз, Газпром, Северный поток — 2, Северный поток, В мире, Европа, Москва
Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить работу, пишет FT

FT: Варниг свяжется с Трампом для возобновления работы "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2"
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Директор оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг собирается связаться с командой президента США Дональда Трампа для возобновления работы газопровода, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"(Маттиас Варниг. — Прим. ред.) планирует возобновить работу российского газопровода "Северный поток — 2" в Европе при поддержке американских инвесторов <...>. В план Варнига входит намерение связаться с командой Трампа через американских предпринимателей", — говорится в публикации.
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По данным FT, важные фигуры в администрации Трампа знают о планах Варнига и видят в этом усилия по восстановлению отношений с Москвой. По словам европейских чиновников, лидеры нескольких стран ЕС обеспокоены таким развитием событий.
Как пишет газета, возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которую могут заключить после снятия американских санкций с России.
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Тем не менее, как заявил изданию неназванный бывший американский чиновник, сделки между Москвой и Вашингтоном может быть недостаточно для восстановления работы газопровода из-за европейских санкций.
Сам Варниг при этом сказал Financial Times, что он не участвует в обсуждениях с американскими политиками и представителями бизнеса и соблюдает ограничения со стороны США.
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"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. В начале 2022-го немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и неоднократно запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.
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ЭкономикаСШАРоссияГерманияМаттиас ВарнигДональд ТрампNord Stream 2 AGЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Северный потокВ миреЕвропаМосква
 
 
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