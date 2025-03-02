https://ria.ru/20250302/potok-2002546647.html

Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить работу, пишет FT

Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить работу, пишет FT - РИА Новости, 02.03.2025

Оператор "Северного потока — 2" планирует возобновить работу, пишет FT

Директор оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг собирается связаться с командой президента США Дональда Трампа для возобновления... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:36:00+03:00

2025-03-02T10:36:00+03:00

2025-03-02T12:09:00+03:00

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nord stream 2 ag

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Директор оператора "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг собирается связаться с командой президента США Дональда Трампа для возобновления работы газопровода, пишет Financial Times со ссылкой на источники."(Маттиас Варниг. — Прим. ред.) планирует возобновить работу российского газопровода "Северный поток — 2" в Европе при поддержке американских инвесторов <...>. В план Варнига входит намерение связаться с командой Трампа через американских предпринимателей", — говорится в публикации. По данным FT, важные фигуры в администрации Трампа знают о планах Варнига и видят в этом усилия по восстановлению отношений с Москвой. По словам европейских чиновников, лидеры нескольких стран ЕС обеспокоены таким развитием событий.Как пишет газета, возглавляемый инвесторами из США консорциум уже разработал проект плана сделки с "Газпромом", которую могут заключить после снятия американских санкций с России.Тем не менее, как заявил изданию неназванный бывший американский чиновник, сделки между Москвой и Вашингтоном может быть недостаточно для восстановления работы газопровода из-за европейских санкций.Сам Варниг при этом сказал Financial Times, что он не участвует в обсуждениях с американскими политиками и представителями бизнеса и соблюдает ограничения со стороны США."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью завершили в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. В начале 2022-го немецкое правительство остановило сертификацию, а Минфин США ввел санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и неоднократно запрашивала за рубежом данные по взрывам, но ни разу их не получила.

https://ria.ru/20250226/severnyy-potok-2001629274.html

https://ria.ru/20250205/potok-1997592890.html

https://ria.ru/20250128/potok-1995938901.html

https://ria.ru/20250128/potok-1995988599.html

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