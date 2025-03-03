Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья и бодрости
Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья, бодрости и сил после покушения
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" пожелала здоровья, бодрости и сил Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову) после попытки покушения на иерарха.
"Пожелать огромного здоровья и бодрости, и сил Владыке Тихону, с которым, слава Богу, ничего не случилось. Тем не менее, готовили совершенно зверское на него покушение. На человека, который для меня является воплощением христианской доброты, христианской мудрости и всего того светлого, и всей той самой любви, которым нас учит Евангелие", — сказала она.
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Медиаменеджер также рассказала, что книга митрополита Тихона "Несвятые святые" помогает ей в трудный жизненный период и порекомендовала всем её прочитать.
"Я не знаю, как бы я пережила тот период тяжелый, который, как многие знают, сейчас в нашей семье происходит, если бы не эта книга. Она меня спасает каждый день. Спасибо за это владыке", — отметила Симоньян.
В пятницу в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Убийство готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. По данным силовиков у них изъяли самодельную бомбу.
Задержанный за подготовку теракта мужчина признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.