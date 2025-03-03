https://ria.ru/20250303/simonjan-2002635730.html

Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья и бодрости

Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья и бодрости - РИА Новости, 03.03.2025

Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья и бодрости

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 03.03.2025

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россия

москва

украина

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сретенский монастырь

попытка покушения на митрополита тихона

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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" пожелала здоровья, бодрости и сил Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову) после попытки покушения на иерарха."Пожелать огромного здоровья и бодрости, и сил Владыке Тихону, с которым, слава Богу, ничего не случилось. Тем не менее, готовили совершенно зверское на него покушение. На человека, который для меня является воплощением христианской доброты, христианской мудрости и всего того светлого, и всей той самой любви, которым нас учит Евангелие", — сказала она. Медиаменеджер также рассказала, что книга митрополита Тихона "Несвятые святые" помогает ей в трудный жизненный период и порекомендовала всем её прочитать. "Я не знаю, как бы я пережила тот период тяжелый, который, как многие знают, сейчас в нашей семье происходит, если бы не эта книга. Она меня спасает каждый день. Спасибо за это владыке", — отметила Симоньян. В пятницу в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Убийство готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. По данным силовиков у них изъяли самодельную бомбу.Задержанный за подготовку теракта мужчина признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.

https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002107870.html

https://ria.ru/20250302/pokushenie-2002613801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, общество