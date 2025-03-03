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Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья и бодрости - РИА Новости, 03.03.2025
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00:08 03.03.2025 (обновлено: 01:26 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/simonjan-2002635730.html
Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья и бодрости
Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья и бодрости - РИА Новости, 03.03.2025
Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья и бодрости
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T00:08:00+03:00
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россия
москва
украина
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сретенский монастырь
попытка покушения на митрополита тихона
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" пожелала здоровья, бодрости и сил Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову) после попытки покушения на иерарха."Пожелать огромного здоровья и бодрости, и сил Владыке Тихону, с которым, слава Богу, ничего не случилось. Тем не менее, готовили совершенно зверское на него покушение. На человека, который для меня является воплощением христианской доброты, христианской мудрости и всего того светлого, и всей той самой любви, которым нас учит Евангелие", — сказала она. Медиаменеджер также рассказала, что книга митрополита Тихона "Несвятые святые" помогает ей в трудный жизненный период и порекомендовала всем её прочитать. "Я не знаю, как бы я пережила тот период тяжелый, который, как многие знают, сейчас в нашей семье происходит, если бы не эта книга. Она меня спасает каждый день. Спасибо за это владыке", — отметила Симоньян. В пятницу в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Убийство готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. По данным силовиков у них изъяли самодельную бомбу.Задержанный за подготовку теракта мужчина признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
https://ria.ru/20250228/mitropolit-2002107870.html
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россия, москва, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сретенский монастырь, попытка покушения на митрополита тихона, общество
Россия, Москва, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сретенский монастырь, Попытка покушения на митрополита Тихона, Общество
Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья и бодрости

Симоньян пожелала митрополиту Тихону здоровья, бодрости и сил после покушения

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" пожелала здоровья, бодрости и сил Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову) после попытки покушения на иерарха.
"Пожелать огромного здоровья и бодрости, и сил Владыке Тихону, с которым, слава Богу, ничего не случилось. Тем не менее, готовили совершенно зверское на него покушение. На человека, который для меня является воплощением христианской доброты, христианской мудрости и всего того светлого, и всей той самой любви, которым нас учит Евангелие", — сказала она.
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Медиаменеджер также рассказала, что книга митрополита Тихона "Несвятые святые" помогает ей в трудный жизненный период и порекомендовала всем её прочитать.
"Я не знаю, как бы я пережила тот период тяжелый, который, как многие знают, сейчас в нашей семье происходит, если бы не эта книга. Она меня спасает каждый день. Спасибо за это владыке", — отметила Симоньян.
В пятницу в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого планировали убить его приближенные, завербованные украинскими спецслужбами. Убийство готовили помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. По данным силовиков у них изъяли самодельную бомбу.
Задержанный за подготовку теракта мужчина признался, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре в Москве. Он также рассказал, что за несогласие совершить преступление киевские спецслужбы угрожали ему убийством родственников.
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РоссияМоскваУкраинаМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сретенский монастырьПопытка покушения на митрополита ТихонаОбщество
 
 
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