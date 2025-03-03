https://ria.ru/20250303/rzhev-2002804626.html

В Ржеве стартовал онлайн-квест в годовщину освобождения города

В Ржеве стартовал онлайн-квест в годовщину освобождения города - РИА Новости, 03.03.2025

В Ржеве стартовал онлайн-квест в годовщину освобождения города

Старт онлайн-квеста "Вечные звезды" официально дали в день 82-й годовщины освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, сообщил заместитель... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:01:00+03:00

2025-03-03T17:01:00+03:00

2025-03-03T17:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ржев

волонтеры победы

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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РЖЕВ, 3 мар - РИА Новости. Старт онлайн-квеста "Вечные звезды" официально дали в день 82-й годовщины освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, сообщил заместитель исполнительного директора организации "Волонтеры Победы" Артемий Киселев. Запуск проекта прошёл в понедельник в парке у Ржевского мемориала советскому солдату. Участники волонтерского движения возложили цветы памятнику, а позже провели тематический флешмоб, выстроившись в форме звезды на территории памятного места. "Сегодня, 3 марта, 82-я годовщина освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков… И поэтому особенно символично, что сегодня в эту дату мы даем старт нашему онлайн-квесту "Вечные звезды". Это действительно народный проект, потому что все мы прекрасно знаем, что эти самые памятные места, памятники, мемориалы, памятные таблички есть в абсолютно каждом регионе, фактически в каждом населенном пункте, иногда даже буквально на соседней улице", - сказал Киселев. Он подчеркнул, что организации особенно важно, чтобы проект стал интерактивной возможностью для людей разных поколений изучать историю своей родины. Как рассказал Киселев, пользователи смогут поучаствовать в онлайн-квесте после авторизации в приложении "Победа80". Далее участник увидит интерактивную карту, на которой помещены звезды разных категорий, за прохождение которых даются разные достижения в виде бронзовых, серебряных и золотых звезд. Чтобы получить такие достижения, пользователю необходимо либо прочитать информацию, либо ответить на вопросы, либо посетить памятное место и сфотографироваться на его фоне. Итоги квеста организаторы подведут в апреле. Согласно условиям проекта, топ-3 участников из числа 16 победителей в качестве приза получат билеты на парад Победы на Красной Площади 9 мая. "Это огромная работа, проделанная нашими волонтерами: все памятники, размещенные на интерактивной карте, это все дела как раз наших ребят, которые на протяжении нескольких месяцев занимались верификацией памятников, проверяли, в каком они состоянии, делали фотографии, проверяли, точные ли координаты. И только после этого вся эта база памятников оказалась на интерактивной карте", - отметил Киселев. Как рассказала региональный руководитель московского отделения "Волонтеры Победы" Виктория Лотарева, в добровольческом движении она состоит около трех лет. "Для меня очень важно сохранять нашу историю, историческую память. Сегодня очень важная дата - 82 года с освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. И я считаю своим долгом, как патриот своей страны, сегодня быть здесь", - призналась Лотарева журналистам.

https://ria.ru/20250303/tank-2002299771.html

https://ria.ru/20250301/pridnestrove-2002444248.html

https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html

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общество, ржев, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, великая отечественная война (1941-1945)