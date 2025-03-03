https://ria.ru/20250303/rossiya-2002599723.html

Россия не будет миндальничать с украинскими террористами

Россия не будет миндальничать с украинскими террористами - РИА Новости, 03.03.2025

Россия не будет миндальничать с украинскими террористами

В западных СМИ потоком идут многочисленные и многословные рассуждения, что сказал президент Трамп Зеленскому, что ответил Зеленский американскому лидеру. И... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:00:00+03:00

2025-03-03T08:00:00+03:00

2025-03-03T08:02:00+03:00

аналитика

россия

украина

турецкий поток

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В западных СМИ потоком идут многочисленные и многословные рассуждения, что сказал президент Трамп Зеленскому, что ответил Зеленский американскому лидеру. И царит почти тотальное молчание о новом инциденте, связанном с транзитом газа. В момент обмена резкостями на публику вэсэушники отправили к газораспределительной станции "Турецкого потока", расположенной на Кубани, три беспилотника.Взрыва не произошло, поскольку отлично сработала наша система ПВО — и люди, и оборудование.Что такое взрыв или взрывы на газораспределительной станции, может нарисовать наше коллективное воображение, если сообщить цифры.ГРС — это сложнейшее и очень дорогостоящее инфраструктурное сооружение, потеря или разрушение даже части которого означает не только остановку транзита. Но и экологическую катастрофу в местности, где ГРС расположена. И гибель людей.Это быстрая, "в штрихе", обрисовка, чем занимаются вэсэушники и киевские, которые передают им задания. Исходящие от тех, кто сделал государственный украинский терроризм одним из средств ведения прокси-войны с нами.Вообще, если разобраться, то сама спецоперация, идущая уже четвертый год, по своей сути есть контртеррористическая операция. То, что с той стороны нам противостоят люди в погонах, никак не отменяет факта, что Россия противостоит террористам. Потому что показательные мучения, пытки и казни мирных жителей, обстрелы гражданских объектов вроде рынков, торговых центров, школ, больниц и даже пляжей не есть военные действия. Это теракты. Организованные и исполненные военными, но от этого терактами быть не переставшие.Военные не ведут боевых действий против мирных граждан, не разрушают гражданские объекты и не наводят имеющиеся "скальпы" и "стормшэдоуз" на пляжи, где по определению не может быть ни армейских континентов, ни воинских складов.Да и задачи у террористов иные. Первая из них — запугивание мирного населения, тотальное, до дрожи в коленках. Испытание на излом психики, чтобы потом было легче уничтожить. Вторая — достижение политических целей. Путем ли переговоров или с помощью дальнейшей эскалации событий. Поэтому и цели для такого рода терактов выбираются с прицелом на масштаб и резонансность.Расположенная на Кубани ГРС не отвечала ни единому военному критерию, чтобы на нее нападать в ночи беспилотниками, но она отвечала всем задачам, которые ставят перед собой террористы.Запад, который сегодня, как говорят, расколот на два лагеря — сторонников продолжения противостояния с нами и противников этого положения вещей, практически не отреагировал на случившееся. Ни политически, ни медийно. И это, кстати говоря, не первый теракт в отношении инфраструктуры "Турецкого потока". В десятых числах января по идентичному сценарию была осуществлена попытка теракта — и снова на ГРС, но расположенную на Кубани. И опять об этих нападениях говорили только мы, даже указывая имена возможных разработчиков (как и бенефициаров) теракта.Террористические нападения, которые совершают вэсэушники, идеально вписываются в схему тотальной войны против нас, ну а побочный ущерб вроде сложностей в газообеспечении Венгрии или Словакии никого в Киеве (и уж тем более где-то позападнее) не интересует вообще. Главное, чтобы газ покупали правильного происхождения и по правильной цене.Второй момент. Оценивая шаги в дипломатическом поле тех, кто с нами соперничает и нам противостоит, мы склонны забывать, что игра/война с нами ведется на нескольких досках. И экономический расклад, как и его ресурсная составляющая, — едва ли не важнейший фактор. И именно поэтому о нем нечасто вспоминают, поскольку там никто не хочет ни то что разоблачать интересантов, но и даже просто их обозначать. Ведь тогда вся схема обнажится, не оставив возможности для иных трактовок.А на самом деле, если уйти от цветистой политической лексики, забыв и сдержанный дипломатический вокабуляр, и перестать миндальничать хотя бы на лингвистическом уровне, то получится следующее: и возможные мирные сделки, и предшествующие им дискуссии, и предваряющие эти дискуссии обсуждения условий и деталей окажутся ничтожными для Запада (а значит, необязательными к исполнению), если не будут предусматривать отказ этого самого Запада от проведения терактов на нашей земле и нападений террористов на международно признанные наши территории.Молчание о происходящем на ГРС "Турецкого потока" и о том, что случилось в курском приграничье, должно нас как минимум настораживать и как максимум — быть одной из наших важнейших озабоченностей, обсуждаемых открыто, ясно и четко.

https://ria.ru/20250301/ataka-2002451818.html

https://ria.ru/20250302/ataka-2002599045.html

https://ria.ru/20250301/ataka-2002494384.html

россия

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аналитика, россия, украина, турецкий поток